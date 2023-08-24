branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 102,47 (+0,23) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 94,4 (-0,04) Инвестиции, 17:33
Сальдо предложил Путину способ транспортировки зерна в Турцию Политика, 21:59
Олимпийский чемпион расторг контракт с клубом КХЛ сразу после подписания Спорт, 21:55
Развожаев объяснил учениями «громкие звуки» в Севастополе Политика, 21:52
Курский губернатор сообщил об обстреле двух сел Политика, 21:32
Пушилин доложил Путину о ситуации на флангах в Артемовске Политика, 21:27
Мирра Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Кливленде Спорт, 21:19
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 21:15
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Россиянина вернули с фронта после гибели братьев в зоне военной операции Политика, 21:11
США назвали «оплату за ущерб Украине» условием разморозки активов России Политика, 21:09
Телеканал узнал о согласии Мохамеда Салаха уехать в Саудовскую Аравию Спорт, 21:07
Росрыболовство усилит контроль после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» Политика, 21:02
Турфирму оштрафовали на ₽5 млн после выселения детей из отеля в Турции Общество, 20:54
Насколько влиятельным станет БРИКС после приема в него новых шести стран Политика, 20:48
С видом на Исаакий: почему стоит провести богемные выходные в Петербурге РБК Стиль и МТС Travel, 20:44
Военная операция на Украине ,  
0 

Пушилин доложил Путину о ситуации на флангах в Артемовске

Пушилин: ситуация на флангах в Артемовске стабилизировалась
Сюжет
Военная операция на Украине
Денис Пушилин и Владимир Путин
Денис Пушилин и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ситуация на флангах линии соприкосновения в районе Артемовска (Бахмута) стабилизируется, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава ДНР Денис Пушилин.

«Другая горячая точка — это артемовское направление. По флангам <...>, я бы сказал свою такую осторожную оценку, что ситуация стабилизируется», — заявил Пушилин, оценивая ситуацию с контрнаступлением ВСУ.

Также Пушилин оценил в качестве «горячей точки» рубеж Урожайное — Старомайорское на южнодонецком направлении. По его словам, ВСУ тоже совершает там постоянные атаки и пытается закрепиться.

10 августа Пушилин, говоря о боях в Клещеевке к юго-западу от Артемовска, заявил, что от города ничего не осталось. Также он сообщил, что ВСУ зашли в поселок Урожайное и закрепились на севере.

Клещеевка перешла под контроль России в январе. В мае российские войска установили контроль над Артемовском. В обоих случаях основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что населенные пункты были взяты исключительно силами ЧВК. 

Читайте на РБК Pro
Коллективных исков стало в десять раз больше: какие компании в зоне риска
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Почему соучредитель Airbnb избавился от акций компании почти на $1,5 млрд
Теги
Персоны
Денис Пушилин Артёмовск (Бахмут) ДНР Военная операция на Украине ВСУ Украина
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Советник Пушилина сообщил о боях на подступах к Артемовску
Политика
Журналиста AFP ранили под Артемовском
Политика
Машину Александра Бородая обстреляли под Артемовском
Политика