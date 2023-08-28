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Военная операция на Украине ,  
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Кремль призвал не связывать украинские суда с зерном и будущее сделки

Песков: перспективы зерновой сделки зависят от выполнения российских требований
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Выход судов из украинских портов после прекращения действия зерновой сделки никак не влияет на ее перспективы. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Его спросили, как воспринимают в Кремле выход второго после 17 июля судна из одесского порта. В этот день российская сторона приостановила участие в зерновой сделке. Также Пескова попросили ответить, как это отразится на перспективах возобновления сделки.

«Это не имеет отношения к перспективам зерновой сделки», — сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, перспективы зависят от предметного выполнения российских требований.

«Перспектива возобновления непосредственно зависит от выполнения, предметного выполнения — не на словах, а на деле — тех обещаний, тех обязательств, которые были перед российской стороной. То есть выполнения сделки в ее российской части. Это совсем другая субстанция», — пояснил он.

Песков добавил, что российские военные мониторят движение судов в Черном море.

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Зерновая сделка была заключена в июле прошлого года. В ее рамках были созданы коридоры в Черном море для вывоза зерна из украинских портов. Вторая часть соглашений подразумевала ослабление ограничений для экспорта российской сельхозпродукции.

Действие сделки несколько раз продлевалось, но 17 июля Москва объявила о приостановке своего участия в ней. Условием для возвращения к соглашению Москва называет исполнение своих требований. В частности, российская сторона добивается переподключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления поставок комплектующих для сельхозтехники и снятия ограничений с экспорта своих удобрений.

Первым судном, покинувшим порт Одессы после прекращения действия зерновой сделки стал контейнеровоз Joseph Schulte. Он вышел из порта 16 августа. Судно следовало под флагом Гонконга и перевозило более 30 тыс. т груза.

К 18 августа оно достигло Босфора, а позднее встало на якорь в Стамбуле. Спустя десять дней, 26 августа, балкер (судно для перевозок грузов насыпью) Primus под флагом Либерии покинул Одессу и направился в болгарскую Варну. 27 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что судно достигло территориальных вод Румынии.

Теги
Дмитрий Песков Зерновая сделка Кремль Украина
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