«РИА Новости» узнало о проработке дискуссий с Россией по зерновой сделке

«РИА Новости» узнало о проработке Турцией и ООН переговоров с Россией по зерну

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Турция и ООН прорабатывают возможность возобновления переговоров по зерновой сделке с технической делегацией России в Стамбуле, передает «РИА Новости» со ссылкой на участвующий в переговорном процессе источник.

Ранее о переговорах России и Турции о вариантах возобновления зерновой сделки писала газета Milliyet. Издание сообщало, что в сентябре глава турецкого МИДа Хакан Фидан должен посетить Москву. В ходе визита, по его данным, должно обсуждаться в том числе возобновление действия соглашения.

Одним из возможных сценариев возобновления действия зерновой сделки Milliyet называла сохранение встреч представителей России, Турции и ООН в Стамбуле с последующим присоединением к ним Украины «в случае прогресса».

«Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Готовим конкретные предложения для обсуждения. Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается», — сообщил источник «РИА Новости».

Зерновая сделка была заключена в июле прошлого года Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН. В ее рамках были созданы коридоры в Черном море для вывоза зерна из украинских портов. Вторая часть соглашений подразумевала ослабление ограничений для экспорта российской сельхозпродукции. Действие сделки не раз продлевалось, но 17 июля Москва объявила о приостановке своего участия в ней. До этого российская сторона не раз заявляла, что вторая часть сделки не соблюдается. Россия допускает возвращение к соглашениям при соблюдении ее требований. Среди них: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники, снятие ограничений с экспорта российских удобрений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что намерен лично обсудить возврат Москвы к сделке с российским коллегой Владимиром Путиным. Газета Yeni Şafak и телеканал NTV сообщали, что он приедет в Россию для встречи с Путиным. Источники ТАСС и «РИА Новости» отмечали, что Турция намерена предложить России смену подхода к зерновой сделке, а также свое посредничество по конфликту на Украине.