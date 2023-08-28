«Известия» узнали о планах ввести штрафы за незаконные экскурсии

В России планируют установить штрафы за незаконную работу гидов без аттестации, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях внесут в осеннюю сессию. Об этом рассказал «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

Как отмечают «Известия», возможное наказание за экскурсии по запрещенным для посещения местам, которые проводят в том числе диггеры (исследователи подземных объектов), начали активно обсуждать после гибели восьми человек на экскурсии в тоннель подземной реки Неглинки в Москве. Кривоносов напомнил, что в сфере нелегальных экскурсий по подземным убежищам и системам отсутствуют стандарты, поэтому туристам никто не может гарантировать безопасность.

«Рост популярности этого вида туризма может привести к печальным последствиям, что мы, как законодатели, безусловно, обязаны предотвратить. Поэтому планируется доработать и заново внести на рассмотрение законопроект, который ранее был подготовлен мной и внесен в Государственную думу, но возвращен на доработку», — сообщил Кривоносов.

Депутат представил законопроект в марте 2021 года. Он предполагал внесение изменений в ст. 14.51 КоАП «Нарушение законодательства РФ о туристской деятельности». За оказание подобных услуг без аттестата предлагалось штрафовать граждан на 3–5 тыс., должностных лиц — на 5–10 тыс., юрлиц — на 15–30 тыс. рублей.

В случае с инструкторами-проводниками штрафы предлагались выше: от 5 до 10 тыс., от 15 до 30 тыс. и от 30 до 50 тыс. рублей соответственно. Отдельно планировалось ввести наказание в размере до 300 тыс. рублей для занимающихся аттестацией инструкторов-проводников организаций, которые не имеют на это полномочий и не включены в специальный реестр.

Концепция законопроекта не вызвала возражений в правительстве, но документ отправили на доработку. Сейчас идут консультации относительно размеров штрафов в законопроекте, сообщил Кривоносов. Саму инициативу готовятся внести на рассмотрение в нижнюю палату в осеннюю сессию.

Группа диггеров отправилась в тоннель, где протекает Неглинка, 20 августа. В тот день на Москву обрушился сильный ливень, из-за чего резко поднялся уровень воды, и люди не смогли выбраться наружу. В состав экскурсионной группы входили семь человек, в том числе несовершеннолетние, а также один гид. Все они погибли.

Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), по ней грозит до десяти лет лишения свободы. Суд арестовал двоих фигурантов — директора компании «Спутник» (агрегатора турристических услуг, который предоставляет информацию об экскурсиях и помогает забронировать место) Александра Кима и одного из организаторов экскурсии в тоннель Неглинки Никиту Дубаса.

По делу также проходит гендиректор ООО «Авангард», организовавшей экскурсию, Александр Лазовский. Он покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. Лазовского объявили в розыск.