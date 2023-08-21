СК завел дело после гибели подростков на экскурсии по коллекторам в Москве

СК завел дело после гибели диггеров на экскурсии по коллекторам в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

Следователи возбудили уголовное дело после гибели диггеров во время экскурсии по подземным коллекторам в центре Москвы. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатор экскурсий находится на допросе», — сказал источник ТАСС. РБК обратился за комментарием в ГСУ СК по Москве.

Группа диггеров отправилась исследовать коллекторы Москвы 20 августа — тогда на столицу обрушился сильный ливень, и они не смогли выбраться наружу. По данным «Пятого канала» и РЕН ТВ, 21 августа в Москве-реке обнаружили тела трех погибших диггеров из группы.

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