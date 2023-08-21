Диггеры назвали ошибки организаторов экскурсии в коллекторе Неглинки

При сильном ливне шанс спастись в коллекторе очень мал — волна несется на огромной скорости, сбивая людей и даже арматуру, объяснили РБК диггеры. В коллекторе Неглинной накануне погибли по меньшей мере четыре человека

Подземный коллектор реки Неглинная (Фото: РБК)

Погибшие в коллекторе в центре Москвы участники экскурсии должны были изучить прогноз погоды и при малейшей вероятности дождя отказаться от проведения мероприятия, заявили диггеры, исследователи подземных сооружений Москвы в разговоре с РБК.

«Кровью написано правило проверять прогноз погоды и карту ветров, чтобы избежать ситуации, когда пойдет дождь. <...> При любой вероятности дождя экскурсия должна была быть отменена. <...> По моему мнению, здесь налицо целый ряд ошибок, допущенных экскурсоводом и организатором. Первая — это то, что они решились в этот день пойти, несмотря на угрозы дождя. Второе: непосредственно в коллекторе Неглинки, где они находились, за несколько минут до прибытия коллекторной волны, которая в общем-то и является причиной смерти всех людей, можно определить, что сейчас произойдет ужасное, непоправимое. То есть у людей могло быть несколько минут, чтобы попытаться покинуть коллектор. В частности, на Неглинной, на самом протяжении речки, это возможно», — сказал РБК диггер Михаил.

Есть около 10 люков, из которых можно эвакуироваться, но все зависит от интенсивности стихии: если ливень пошел внезапно, у людей есть несколько минут, чтобы добраться до коллектора, пояснил диггер. Есть укрытия и ответвления, которые не затапливаются, потому что там «отсутствует водоток», в частности, они есть в районе Трубной площади, объяснил он.

Диггер и специалист по истории подземной Москвы Максим Шуйский также назвал в беседе с РБК ознакомление с прогнозом погоды элементарным правилом безопасности. «При сильных ливневых дождях спастись в коллекторе один шанс из десяти, не то чтобы это совсем невозможно, но шансы малы. Почему эти люди не посмотрели прогноз погоды, я не знаю, если там будут выжившие, нужно будет задать вопросы, прежде всего организатору экскурсии, который, по предварительной информации, был опытный человек», — сказал Шуйский.

«Когда возникает дождь, дренажные сети, поскольку они разветвлены и в них скапливаются стоки, начинают очень быстро переполняться водой, и, поскольку это коллектор, возникает некий эффект цунами — это волна, которая несется на огромной скорости, сбивает с ног людей, выворачивает арматуру, гнет лестницы, сносит мусор. Ели человек попал в такую волну, шансов выжить у него практически нет», — объяснил диггер Михаил.

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По словам Михаила, никаких документов, которые разрешают проводить экскурсии в коллекторах, де-юре не существует. «Когда пишут на сайтах, что есть разрешения на экскурсию, это точно не касается экскурсий в коллекторы подземных рек. Могут быть лицензии на наземные экскурсии, проводятся также такие туры, где люди ходят по бывшим руслам рек. Такие экскурсии возможны официально», — рассказал диггер Михаил.

Об этом сказал и Шуйский. «Все эти подземные экскурсии находятся в так называемом сером поле, формально это нелегально, за это предусмотрена административная ответственность. С другой стороны, власти, скажем так, не особенно за этим следят, сейчас я предполагаю будет серьезное ужесточение, и все эти экскурсии просто прикроют», — заявил диггер.

Диггеры повели экскурсию по коллекторам Москвы 20 августа, несмотря на прогноз погоды и предупреждения городских служб и МЧС о сильном ливне. Представитель экстренных служб Москвы рассказал «РИА Новости», что на экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. К настоящему моменту нашли тела четырех участников экскурсии. СК завел дело по ч. 3 ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«112» писал, что организатором является Никита Дубас. У него опыт хождения в коллекторах более 10 лет, из них 7–8 лет экскурсионной деятельности, отметил собеседник РБК Михаил. Саму экскурсию, по данным телеграм-канала, вел Константин Филиппов, его местонахождение неизвестно. Все экскурсии по подземным коллекторам остановлены, сообщил канал.