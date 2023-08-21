branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 102,57 (+1,09) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 94,14 (+0,74) Инвестиции, 16:36
В трех городах Нидерландов произошла серия взрывов Общество, 19:14
Умер один из сильнейших российских баскетболистов 90-х Спорт, 19:04
Брокер ВТБ обновил рекомендации по облигациям с учетом новой ставки ЦБ Инвестиции, 19:04
Исинбаеву не включили в список самых значимых легкоатлеток в истории Спорт, 19:00
ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалюте за четыре месяца 2023 года Крипто, 18:56
В Дагестане нашли 12 тонн селитры вблизи двух АЗС Общество, 18:56
Собянин выразил соболезнования близким погибших в водосточном коллекторе Общество, 18:42
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
МЮ решил расстаться с игроком после скандала с домашним насилием Спорт, 18:30
Первый канал назвал дату возвращения в эфир «Давай поженимся» Технологии и медиа, 18:28
Диггеры назвали ошибки организаторов экскурсии в коллекторе Неглинки Общество, 18:25
Почему повышается спрос на ИТ-услуги, в чем их специфика и точки роста РБК и Softline, 18:22
Глава «Роскосмоса» заявил о форсированном развитии новых миссий на Луну Общество, 18:18
Военная операция на Украине. Карта на 21 августа Политика, 18:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:00
Общество ,  
0 

Диггеры назвали ошибки организаторов экскурсии в коллекторе Неглинки

Диггер Шуйский о погибших в коллекторе: изучение прогноза погоды — элементарное правило
При сильном ливне шанс спастись в коллекторе очень мал — волна несется на огромной скорости, сбивая людей и даже арматуру, объяснили РБК диггеры. В коллекторе Неглинной накануне погибли по меньшей мере четыре человека
Подземный коллектор реки Неглинная
Подземный коллектор реки Неглинная (Фото: РБК)

Погибшие в коллекторе в центре Москвы участники экскурсии должны были изучить прогноз погоды и при малейшей вероятности дождя отказаться от проведения мероприятия, заявили диггеры, исследователи подземных сооружений Москвы в разговоре с РБК.

«Кровью написано правило проверять прогноз погоды и карту ветров, чтобы избежать ситуации, когда пойдет дождь. <...> При любой вероятности дождя экскурсия должна была быть отменена. <...> По моему мнению, здесь налицо целый ряд ошибок, допущенных экскурсоводом и организатором. Первая — это то, что они решились в этот день пойти, несмотря на угрозы дождя. Второе: непосредственно в коллекторе Неглинки, где они находились, за несколько минут до прибытия коллекторной волны, которая в общем-то и является причиной смерти всех людей, можно определить, что сейчас произойдет ужасное, непоправимое. То есть у людей могло быть несколько минут, чтобы попытаться покинуть коллектор. В частности, на Неглинной, на самом протяжении речки, это возможно», — сказал РБК диггер Михаил.

Есть около 10 люков, из которых можно эвакуироваться, но все зависит от интенсивности стихии: если ливень пошел внезапно, у людей есть несколько минут, чтобы добраться до коллектора, пояснил диггер. Есть укрытия и ответвления, которые не затапливаются, потому что там «отсутствует водоток», в частности, они есть в районе Трубной площади, объяснил он.

Диггер и специалист по истории подземной Москвы Максим Шуйский также назвал в беседе с РБК ознакомление с прогнозом погоды элементарным правилом безопасности. «При сильных ливневых дождях спастись в коллекторе один шанс из десяти, не то чтобы это совсем невозможно, но шансы малы. Почему эти люди не посмотрели прогноз погоды, я не знаю, если там будут выжившие, нужно будет задать вопросы, прежде всего организатору экскурсии, который, по предварительной информации, был опытный человек», — сказал Шуйский.

«Когда возникает дождь, дренажные сети, поскольку они разветвлены и в них скапливаются стоки, начинают очень быстро переполняться водой, и, поскольку это коллектор, возникает некий эффект цунами — это волна, которая несется на огромной скорости, сбивает с ног людей, выворачивает арматуру, гнет лестницы, сносит мусор. Ели человек попал в такую волну, шансов выжить у него практически нет», — объяснил диггер Михаил.

Диггеры назвали ошибки организаторов экскурсии в коллекторе Неглинки
Video

Читайте на РБК Pro
Харассмент: каким бывает и какова роль руководителя в борьбе с ним
Казахстанский аналог «Авито»: как продавать на маркетплейсе Satu
Дойдет ли рубль до отметки 120 за доллар
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году

По словам Михаила, никаких документов, которые разрешают проводить экскурсии в коллекторах, де-юре не существует. «Когда пишут на сайтах, что есть разрешения на экскурсию, это точно не касается экскурсий в коллекторы подземных рек. Могут быть лицензии на наземные экскурсии, проводятся также такие туры, где люди ходят по бывшим руслам рек. Такие экскурсии возможны официально», — рассказал диггер Михаил.

Об этом сказал и Шуйский. «Все эти подземные экскурсии находятся в так называемом сером поле, формально это нелегально, за это предусмотрена административная ответственность. С другой стороны, власти, скажем так, не особенно за этим следят, сейчас я предполагаю будет серьезное ужесточение, и все эти экскурсии просто прикроют», — заявил диггер.

Диггеры повели экскурсию по коллекторам Москвы 20 августа, несмотря на прогноз погоды и предупреждения городских служб и МЧС о сильном ливне.  Представитель экстренных служб Москвы рассказал «РИА Новости», что на экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. К настоящему моменту нашли тела четырех участников экскурсии. СК завел дело по ч. 3 ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«112» писал, что организатором является Никита Дубас. У него опыт хождения в коллекторах более 10 лет, из них 7–8 лет экскурсионной деятельности, отметил собеседник РБК Михаил. Саму экскурсию, по данным телеграм-канала, вел Константин Филиппов, его местонахождение неизвестно. Все экскурсии по подземным коллекторам остановлены, сообщил канал.

Авторы
Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Юлия Волкова Юлия Волкова, Полина Скабелкина
диггеры канализация Москва
Материалы по теме
В Москве-реке нашли тело четвертого пропавшего диггера
Общество
СК завел дело после гибели диггеров на экскурсии по коллекторам в Москве
Общество