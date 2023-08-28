Минобороны Украины допустило начало использования F-16 весной

Обещанные Западом истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной следующего года, подготовка пилотов и техников уже ведется, заявил в интервью Bild министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников добавил, что необходимо подготовить инфраструктуру для самолетов на Украине. По его словам, это займет около полугода. Глава ведомства подчеркнул, что использование истребителей F-16 станет «серьезным переломным моментом» в конфликте.

Украина с начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но ее союзники исключали такую возможность. Впоследствии позиция США смягчилась: Вашингтон одобрил обучение украинских летчиков управлению F-16 в европейских странах и заявил, что не будет возражать против поставок этих истребителей. В Белом доме допускали поставку F-16 украинским военным до конца года.

На сегодняшний день три европейские страны согласились передать Украине F-16 — Нидерланды, Дания и Норвегия. Переобучение украинских пилотов уже началось в Дании, по словам Резникова, оно займет не менее шести месяцев.

Россия осуждает поставки западного вооружения Киеву. МИД назвал планы передать Украине F-16 движением в сторону эскалации. Глава ведомства Сергей Лавров предупреждал, что Москва расценит этот шаг «как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие.