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Военная операция на Украине ,  
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В Пентагоне связали время обучения на F-16 с уровнем пилотов Украины

Пентагон: время обучения на F-16 будет зависеть от уровня пилотов
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Военная операция на Украине

Обучение украинских пилотов управлению F-16 может занять как пять, так и восемь месяцев, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге. Трансляцию вел YouTube-канал CBS News.

«Многое будет зависеть от конкретных пилотов и их уровня», — сказал он. По словам пресс-секретаря, США будут делать «все возможное, чтобы гарантировать, что эти пилоты будут достаточно обучены и получат достаточно знаний, необходимых для управления этим сложным видом вооружений».

Представитель Пентагона отметил, что в октябре США начнут обучать украинских военнослужащих управлять истребителями F-16 на военно-воздушной базе Моррис в штате Аризона, а в сентябре пройдут курсы английского языка. Первоначально планировалось, что тренировать украинцев будут только европейские страны.

Украина с самого начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но ее союзники исключали такую возможность. Впоследствии позиция США смягчилась: Вашингтон одобрил обучение украинских летчиков управлению F-16 в европейских странах и заявил, что не будет возражать против поставок этих истребителей. В Белом доме допускали поставку F-16 украинским военным до конца года.

На сегодняшний день уже три европейские страны согласились передать Украине F-16 — Нидерланды, Дания и Норвегия. Киев может получить несколько десятков самолетов, отмечали эксперты. Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Украина не получит F-16 раньше следующей весны. Переобучение украинских пилотов уже началось в Дании, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно займет не менее шести месяцев.

Россия осуждает поставки западного вооружения Киеву. МИД назвал планы передать Украине F-16 движением в сторону эскалации. Глава ведомства Сергей Лавров предупреждал, что Москва расценит этот шаг «как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие.

Теги
Пентагон США Украина F-16
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