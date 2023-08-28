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Маккарти поддержал идею расследования по вопросу импичмента Байдену

Спикер Маккарти: имеющаяся информация может привести к импичменту Байдена

Собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте президента США Джо Байдена. Об этом заявил спикер Палаты представителей конгресса Кевин Маккарти в интервью Fox News.

По словам конгрессмена, семья Байдена вовлечена в «культуру коррупции». «Если вы посмотрите на всю информацию, которую мы смогли собрать до сих пор, естественным шагом вперед станет расследование по вопросу импичмента», — сказал Маккарти.

В начале мая группа конгрессменов-республиканцев направили открытое письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю, в котором заявили, что получили информацию о возможном участии Байдена в коррупционных схемах в период, когда он занимал пост вице-президента при Бараке Обаме (2009-2017). По данным республиканцев, семья Байдена получила от зарубежных предпринимателей как минимум $20 млн.

В отчете, опубликованном на сайте комитета палаты представителей конгресса США по надзору и подотчетности (возглавялет республиканец Джеймс Комер), говорится, что Байден весной 2014 года обедал в ресторане Milano в Вашингтоне с бывшей владелицей девелопера «Интеко» и вдовой мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной, зятем бывшего мэра Астаны Кенесом Ракишевым, экс-премьером Казахстана Каримом Масимовым, а также со своим сыном Хантером и его деловым партнером Девоном Арчером. Обед проходил после того, как на счета аффилированных с Байденом-младшим и Арчером компаний поступили средства от других участников встречи, утверждается в отчете.

Кроме того, в апреле 2015 года Байден с сыном встретились в том же заведении с Масимовым, Арчером и советником руководства украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским, утверждают республиканцы. Хантер Байден в 2014-2019 годах входил в совет директоров Burisma. В то же время Джо Байдену как вице-президенту было поручено курировать политику в отношении Украины.

The New York Post со ссылкой на электронные письма с ноутбука Хантера Байдена писала, что Джо Байден помогал своему сыну вести бизнес на Украине. Так, в одном из писем Пожарский просил Байдена-младшего подумать, как тот может воспользоваться своим влиянием для оказания помощи компании. Республиканцы утверждают, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma.

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Хантера Байдена также подозревают в незаконной покупке револьвера и неуплате налогов. Для расследования дела в отношении него Минюст США назначил специального прокурора Дэвида Вайса. Он допустил, что Хантер Байден может предстать перед судом.

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Кевин Маккарти Джо Байден Хантер Байден импичмент коррупция
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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