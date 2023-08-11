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Минюст США назначил спецпрокурора для расследования дела сына Байдена

Минюст США назначил Дэвида Вайса спецпрокурором по делу в отношении Хантера Байдена
Глава минюста повысил статус прокурора Дэвида Вайса, который ведет расследование в отношении Хантера Байдена. Назначение дает понять, что решения в рамках дела будет принимать именно Вайс, а не администрация президента, пишет NYT
Хантер Байден
Хантер Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Прокурор Дэвид Вайс, который ведет уголовное расследование в отношении сына президента США Джо Байдена — Хантера, получил статус специального прокурора, сообщил министр юстиции Меррик Гарланд.

«Во вторник на этой неделе господин Вайс сообщил мне, что, по его мнению, его расследование достигло такой стадии, на которой ему следует продолжать работу как специальному прокурору» — цитирует The Hill Гарланда. Министр пришел к выводу, что это «отвечает интересам общества», и согласился.

Назначение дает Вайсу больше полномочий, чем у обычного прокурора, пишет CNN. В приказе Гарланда говорится, что спецпрокурор сможет заниматься «любыми вопросами, которые возникли или могут возникнуть непосредственно в результате этого расследования».

Как отмечает The New York Times, цель назначения — дать понять, что решения будет принимать именно Вайс, а не администрация Байдена; оно гарантирует, что многолетнее расследование в отношении сына президента, касающееся зарубежных операций с его участием, неуплаты налогов и употребления наркотиков, будет продолжено.

Расследование в отношении Хантера Байдена длится с 2018 года. Его обвиняют в незаконной покупке револьвера Colt Cobra 38 special. Он употреблял наркотики в октябре 2018 года и не мог законно приобрести оружие. Следствие считает, что он солгал об этом факте, заполняя документ, необходимый для покупки оружия в США, писала The New York Times.

Байден-младший был готов признать вину в неуплате налогов в 2017 и 2018 годах и незаконном хранении оружия и согласиться на лечение от наркотической зависимости. Однако судья отказалась утвердить сделку со следствием. С сыном президента были связаны и другие подозрения, которые также касаются и его отца. Речь идет об их связи с украинской компанией Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Хантер Байден Минюст США спецпрокурор Джо Байден расследование
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