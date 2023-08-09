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Республиканцы рассказали о встрече Байдена с Батуриной в ресторане

Комитет палаты представителей США заявил о встрече Байдена с Батуриной в 2014 году
Республиканцы выяснили, что весной 2014 года Байден вместе с сыном встречался с Батуриной, предпринимателем Ракишевым и экс-премьером Казахстана Масимовым в Вашингтоне. С последним и Пожарским из Burisma они обедали также в 2015-м
Елена Батурина
Елена Батурина (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Глава комитета палаты представителей конгресса США по надзору и подотчетности Джеймс Комер (республиканец) опубликовал отчет о расследовании «торговли влиянием» президента Джо Байдена и его семьи.

В отчете говорится, что семья Байдена получила от зарубежных предпринимателей как минимум $20 млн. При этом с некоторыми из них Байден встречался во время своего вице-президентства при Бараке Обаме (2009–2017).

Так, согласно документу, опубликованному на сайте комитета, Байден весной 2014 года обедал в ресторане Milano в Вашингтоне с бывшей владелицей девелопера «Интеко» и вдовой мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной, зятем бывшего мэра Астаны Кенесом Ракишевым, экс-премьером Казахстана Каримом Масимовым, а также со своим сыном Хантером и его деловым партнером Девоном Арчером.

Обед проходил после того, как на счета аффилированных с Байденом-младшим и Арчером компаний поступили средства от других участников встречи, отмечается в отчете.

Кроме того, 16 апреля 2015 года на тот момент вице-президент Байден с сыном встретились в том же заведении с Масимовым, Арчером и советником руководства украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским, утверждают республиканцы.

Хантер Байден входил в совет директоров украинской частной компании Burisma в 2014–2019 годах. В это время Джо Байден занимал пост вице-президента, фактически ему было поручено курировать политику в отношении Украины.

В ходе избирательной кампании в США в 2020 году Байден и его сын Хантер стали фигурантами скандала, связанного с Украиной. Его оппоненты заявили, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Об этом писала The New York Post со ссылкой на электронные письма, утекшие с ноутбука Хантера Байдена. В одном из писем Пожарский просил Байдена-младшего подумать, как тот может воспользоваться своим влиянием для оказания помощи Burisma. Сам Джо Байден обвинения в помощи сыну отрицает.

Также республиканцы указывали, что Хантеру Байдену в Burisma платили до $50 тыс. в месяц, хотя у него не было опыта работы в нефтегазовой сфере.

К отчету прилагается фотография, на которой изображены Джо и Хантер Байдены, Масимов и Ракишев, стоящие вместе.

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Слева направо — Ракишев, Хантер Байден, Джо Байден, Масимов / отчет комитета палаты представителей США по надзору и подотчетности

Согласно документу, Батурина в феврале 2014 года перевела $3,5 млн американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден. От Ракишева и Масимова семья Байдена получила $142,3 тыс., от Пожарского, который работал с владельцем Burisma Николаем Злочевским, — $6,5 млн.

О переводах семье Байдена от зарубежных предпринимателей в 2020 году заявили американские сенаторы Рон Джонсон и Чак Грассли. В обнародованном ими докладе указывались полученные средства от Батуриной, Ракишева, китайских граждан Е Цзяньминь и Гунвен Дун (в США их связывают с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией). Кроме того, утверждалось, что Байден-младший «платил женщинам из России и стран Восточной Европы», которые, «по всей видимости, были связаны с проституцией и торговлей людьми».

Комер опубликовал первый отчет в мае этого года. В июне он заявил, что ФБР подтвердило, что располагает документами, которые республиканцы связывают с возможной взяткой от иностранного лица — ее Байден мог получить во время работы вице-президентом. При этом ФБР отказалось предоставить документ комитету, несмотря на требование конгрессменов. Вместо этого глава ведомства Кристофер Рэй предложил конгрессменам лично ознакомиться с материалами в штаб-квартире ФБР.

По данным CNN, документ датирован июнем 2018 года. Комер говорил, что в материале идет речь о том, что некий иностранец якобы заплатил $5 млн в обмен на принятие политических решений.

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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