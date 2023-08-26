В Республиканской партии предложили рассмотреть импичмент Байдену осенью
Член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) призвала рассмотреть возможность импичмента американского президента Джо Байдена осенью. Об этом она написала в социальной сети X (ранее Twitter).
«Мы должны одобрить проведение расследования по импичменту, как только Конгресс вновь соберется в сентябре», — написала Грин в ответ на пост с фрагментом эфира Fox News. В нем бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что в 2016 году Байден, который тогда занимал пост вице-президента США, фактически дал взятку в $1 млрд, добиваясь его отставки.
Шокин был генеральным прокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года. После ухода с этого поста он заявил, что увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.
В мае 2020 года внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал записи разговоров, участники которых обсуждают отставку Шокина. Разговоры в увязке с выделением властями США Украине кредитных гарантий на сумму $1 млрд вели люди с голосами, похожими на голоса тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, Байдена и главы Госдепартамента США Джона Керри. «В случае если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на $1 млрд», — сказал человек с голосом, похожим на Байдена.
Шокин обратился в Государственное бюро расследований с просьбой открыть в отношении Байдена дело о вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительных органов Украины. В сентябре 2020 года дело было закрыто.
Конгрессвумен Грин неоднократно предлагала объявить импичмент Байдену. Первое заявление с призывом отстранить его от должности она подала на следующий день после его инаугурации.