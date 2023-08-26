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В Республиканской партии предложили рассмотреть импичмент Байдену осенью

Конгрессвумен Грин призвала рассмотреть возможность импичмента Байдену осенью
Марджори Тейлор Грин
Марджори Тейлор Грин (Фото: Rod Lamkey / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) призвала рассмотреть возможность импичмента американского президента Джо Байдена осенью. Об этом она написала в социальной сети X (ранее Twitter).

«Мы должны одобрить проведение расследования по импичменту, как только Конгресс вновь соберется в сентябре», — написала Грин в ответ на пост с фрагментом эфира Fox News. В нем бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что в 2016 году Байден, который тогда занимал пост вице-президента США, фактически дал взятку в $1 млрд, добиваясь его отставки.

Шокин был генеральным прокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года. После ухода с этого поста он заявил, что увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

В мае 2020 года внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал записи разговоров, участники которых обсуждают отставку Шокина. Разговоры в увязке с выделением властями США Украине кредитных гарантий на сумму $1 млрд вели люди с голосами, похожими на голоса тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, Байдена и главы Госдепартамента США Джона Керри. «В случае если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на $1 млрд», — сказал человек с голосом, похожим на Байдена.

Шокин обратился в Государственное бюро расследований с просьбой открыть в отношении Байдена дело о вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительных органов Украины. В сентябре 2020 года дело было закрыто.

Конгрессвумен Грин неоднократно предлагала объявить импичмент Байдену. Первое заявление с призывом отстранить его от должности она подала на следующий день после его инаугурации.

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Джо Байден импичмент конгрессмен Виктор Шокин
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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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