В Южной Осетии призвали Грузию начать работу по демаркации границ

Грузия должна подписать соглашение о неприменении силы с Южной Осетией и провести работу по демаркации государственных границ. Об этом заявил президент частично признанной республики Алан Гаглоев в интервью «РИА Новости».

Гаглоев отметил, что на сегодняшний день у Южной Осетии нет с Грузией никаких отношений. Единственная площадка, в рамках которой Цхинвал коммуницирует с Тбилиси, — это Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье.

«Говорить о перспективах налаживания отношений можно будет только после выполнения условий, которые с нашей стороны сформулированы четко и озвучивались неоднократно на протяжении долгих лет. <...> В первую очередь Грузия должна признать свою ответственность за совершенную агрессию и военные преступления, подписать соглашение о неприменении силы, а также провести совместную работу по делимитации и демаркации государственных границ с Южной Осетией», — сказал Гаглоев.

Он подчеркнул, что «при сохраняющейся угрозе и в отсутствие юридически обязывающих гарантий ненападения говорить о чем-то другом не имеет смысла».

Южная Осетия, которая ранее входила в состав Грузинской ССР, в 1992 году объявила о своей независимости. Чтобы вернуть регион под контроль, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела туда войска и начала обстрел столицы самопровозглашенной республики — Цхинвал. В ответ президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру». Конфликт длился пять дней.



В конце августа того же года Россия признала независимость Абхазии (которая также самопровозгласила суверенитет в 1990-х) и Южной Осетии. Грузия назвала это оккупацией. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.



По официальной статистике, во время конфликта погибли или пропали без вести 170 человек из состава вооруженных сил Грузии, пострадали почти 2 тыс. Официальные потери российской армии — 64 погибших и 291 пострадавший.

В марте прошлого года Анатолий Бибилов, который был на тот момент главой Южной Осетии, заявил, что республика намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России. Референдум по этому вопросу был назначен на 17 июля.

Однако уже в конце мая новый президент республики Алан Гаглоев сказал, что действие соответствующего указа Бибилова было приостановлено после консультаций с Москвой. По словам главы Южной Осетии, такое решение приняли, «учитывая неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум», и «признавая недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в начале августа текущего года заявил, что его страна склонна к мирному воссоединению с Абхазией и Южной Осетией. «Нами движет непоколебимая вера в то, что мирная, единая, сильная, развитая Грузия — это лучшая перспектива для грузин, осетин, абхазов, всех народов, проживающих на нашей земле, и мы делаем все, чтобы эта цель как можно быстрее стала реальностью», — отмечал он.

Дмитрий Медведев, который теперь занимает пост заместителя председателя Совета безопасности России, в статье для «Аргументов и фактов», опубликованной 23 августа, не исключил, что Южная Осетия и Абхазия могут быть присоединены к России, «если на то возникнут веские причины».