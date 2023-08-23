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Медведев допустил присоединение к России Абхазии и Южной Осетии

Дмитрий Медведев допустил присоединение к России Абхазии и Южной Осетии
Две отколовшиеся от Грузии республики, которые Россия признала независимыми, могут присоединиться к ней, если на то будут «веские причины», заявил Медведев. В Абхазии и Южной Осетии — разное отношение к такой перспективе
Цхинвал после окончания конфликта в 2008 году
Цхинвал после окончания конфликта в 2008 году (Фото: Сергей Узаков / ТАСС)

Абхазия и Южная Осетия могут быть присоединены к России, если на это будут причины, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для «Аргументов и фактов», приуроченной к 15-летию войны в Южной Осетии в 2008 году.

«Нам не нужно повторения истории-2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания — медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», — написал бывший президент, отдавший приказ о вводе российских войск в Южную Осетию на фоне атак на республику со стороны Грузии в 2008-м.

Медведев отметил, что Москва тогда действовала в соответствии с Уставом ООН, и «режим одиозного [президента Грузии Михаила] Саакашвили получил жесткий и быстрый отпор». По мнению российского чиновника, войны бы не было, если бы не решение Саакашвили решить проблему с Осетией военным путем.

Зампред Совбеза также отметил, что «большинству жителей Грузии гораздо комфортнее жить» в мире с Россией, поскольку она рядом, а США — «за океаном». Для соседней страны «русофобия — нонсенс, уродство, тяжелая болезнь», «к счастью, вполне излечимая», добавил Медведев.

В статье он также провел параллели между нынешней ситуацией на Украине и тогда в Грузии. В частности, считает Медведев, украинского лидера Владимира Зеленского ждет та же судьба, что и Саакашвили. Сейчас он находится в СИЗО в Грузии, сторонники заявляли о плохом состоянии здоровья политика, а Киев требовал его освобождения, так как у Саакашвили с 2015 года есть украинское гражданство и он был губернатором Одесской области.

Южной Осетия, которая ранее входила в состав Грузинской ССР, в 1992 году объявила о своей независимости. Чтобы вернуть регион под контроль, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела туда войска и начала бомбить столицу самопровозглашенной республики — Цхинвал. В ответ Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру». Конфликт длился пять дней.

В конце августа того же года Россия признала независимость Абхазии (которая также самопровозгласила суверенитет в 1990-х) и Южной Осетии, Грузия назвала это оккупацией. Помимо России, суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

По официальной статистике, во время конфликта погибли или пропали без вести 170 человек из состава вооруженных сил Грузии, пострадали почти 2 тыс. Официальные потери российской армии — 64 погибших и 291 пострадавший.

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Грузия заявляла, что собирается мирным путем восстановить территориальную целостность страны. «Нами движет непоколебимая вера в то, что мирная, единая, сильная, развитая Грузия — это лучшая перспектива для грузин, осетин, абхазов, всех народов, проживающих на нашей земле, и мы делаем все, чтобы эта цель как можно быстрее стала реальностью», — заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в день 15-й годовщины начала конфликта.

В Абхазии отмечали, что не собираются входить в состав России, это бы противоречило Конституции страны. В Южной Осетии в прошлом году поднимали вопрос присоединения к России, перед выборами президента республики даже было объявлено о проведении референдума на эту тему. Однако избранный главой государства Алан Гаглоев счел нужным сначала провести консультации с Россией, и голосование отложили.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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