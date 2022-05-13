Президент Южной Осетии Бибилов назначил на 17 июля референдум об объединении с Россией

Президент Южной Осетии назначил дату референдума об объединении с Россией

Анатолий Бибилов назначил референдум на 17 июля, объяснив необходимость вступления региона в состав России «историческим стремлением народа»

Анатолий Бибилов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов распорядился провести 17 июля в регионе референдум об объединении с Россией. Об этом говорится в указе главы непризнанной республики от 13 мая.

Решение об объявлении референдума глава региона принял «руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции республики», говорится в указе.

В бюллетень будет внесен один вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».

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