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Президент Южной Осетии назначил дату референдума об объединении с Россией

Президент Южной Осетии Бибилов назначил на 17 июля референдум об объединении с Россией
Анатолий Бибилов назначил референдум на 17 июля, объяснив необходимость вступления региона в состав России «историческим стремлением народа»
Анатолий Бибилов
Анатолий Бибилов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов распорядился провести 17 июля в регионе референдум об объединении с Россией. Об этом говорится в указе главы непризнанной республики от 13 мая.

Решение об объявлении референдума глава региона принял «руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции республики», говорится в указе.

В бюллетень будет внесен один вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».

Бибилов заявил, что референдум о присоединении Южной Осетии состоится
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Материал дополняется. 

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Южная Осетия Россия референдумы объединение
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