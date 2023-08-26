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Президент заявил о стремлении Южной Осетии быть частью «русского мира»

Президент Алан Гаглоев: Южная Осетия всегда стремилась быть частью «русского мира»

Южная Осетия никогда не отказывалась от стремления быть вместе с Россией и частью «русского мира», заявил президент республики Алан Гаглоев в интервью ТАСС.

«Мы свое будущее строили и строим вместе с Российской Федерацией, и все [ее] проблемы, успехи и победы воспринимаем как свои. Массовое участие добровольцев из Южной Осетии в специальной военной операции в том числе связано именно с этим фактором», — сказал Гаглоев.

По его словам, жители всегда ощущали себя «частью российского цивилизационного пространства» с того момента, когда «Осетия как единая территориальная единица вошла в состав Российской империи в 1774 году». Далее президент напомнил о попытках «оторвать южную часть» региона от России «и в 1918-м, в 1920-х годах, в 1990-х в ходе известных событий». Однако ответ народа был однозначен, отметил он.

Южная Осетия, которая ранее входила в состав Грузинской ССР, в 1992 году объявила о своей независимости. Чтобы вернуть регион под контроль, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела туда войска и начала обстрел столицы самопровозглашенной республики — Цхинвал. В ответ Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру». Конфликт длился пять дней.

В конце августа того же года Россия признала независимость Абхазии (которая также самопровозгласила суверенитет в 1990-х) и Южной Осетии, Грузия назвала это оккупацией. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

По официальной статистике, во время конфликта погибли или пропали без вести 170 человек из состава вооруженных сил Грузии, пострадали почти 2 тыс. Официальные потери российской армии — 64 погибших и 291 пострадавший.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили говорил, что его страна склонна к мирному воссоединению с Абхазией и Южной Осетией. «Нами движет непоколебимая вера в то, что мирная, единая, сильная, развитая Грузия — это лучшая перспектива для грузин, осетин, абхазов, всех народов, проживающих на нашей земле, и мы делаем все, чтобы эта цель как можно быстрее стала реальностью», — отмечал он.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для «Аргументов и фактов», приуроченной к 15-летию войны в Южной Осетии в 2008 году, не исключал, что Южная Осетия и Абхазию могут быть присоединены к России, «если на то возникнут веские причины».

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