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Небензя заявил об исчерпавшем себя методе жестких рестрикций против КНДР

Небензя: США угрожают международному миру и безопасности в северо-восточной Азии

Действия США и их союзников в северо-восточной Азии создают угрозу для международного мира и безопасности в регионе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Россия выступает против любой военной активности которая несет угрозу безопасности Корейского полуострова и соседних стран, подчеркнул дипломат. США, Япония и Южная Корея регулярно нагнетают обстановку вокруг него, на это нацелены, в том числе, региональные военные учения в рамках концепции сдерживания КНДР, добавил Небензя. Он напомнил о летних учениях с участием американских бомбардировщиков в воздушном пространстве Южной Кореи и отправке в акваторию государства американской атомной подводной лодки класса «Огайо».

Политика жестких рестрикций в отношении Северной Кореи исчерпала себя, заявил Небензя. Усиление давления на Пхеньян за счет санкций он назвал «бесчеловечным». «Убеждены, что политика жестких рестрикций давно себя исчерпала. Она в корне противоречит задачам восстановления доверия», — сказал представитель России.

Заявление дипломата прозвучало на фоне учений «Щит свободы Ульчи», которые проходят в районе корейского полуострова. Маневры начались 21 августа, в них участвуют армия, флот и спецназ Южной Кореи и США. Военные практикуются в маневрировании и рукопашном бое, отрабатывают разведывательные навыки и умения по оказанию первой помощи. Маневры проходят как на море, так и на суше. Они должны завершиться 31 августа.

Учения начались незадолго до пуска в космос северокорейского разведывательного спутника: аппарат «Маннигён-1» должны были вывести на орбиту при помощи ракеты-носителя «Чхоллима-1», однако попытка закончилась неудачей.

Первую попытку запуска такого же спутника КНДР предприняла в мае. Тогда США, Япония, Южная Корея и ООН осудили страну, заявив, что использование технологии баллистических ракет грубо нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами. В Северной Корее в ответ заявили, что Пхеньян имеет законное право на освоение космоса.

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Теги
КНДР Василий Небензя санкции
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