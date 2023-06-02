В Северной Корее раскритиковали генсека ООН за осуждение запуска спутника

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 86,58 (+0,08) Инвестиции, 01 июн, 16:41 Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 80,97 (-0,03) Инвестиции, 01 июн, 16:41
Офицер и бизнесмен получили сроки по делу о продаже военных технологий Политика, 07:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:20
Минобороны сообщило о наградах военным за отражение атаки на Шебекино Политика, 07:16
Экономисты предложили схемы замены доллара во внешних расчетах России Экономика, 07:14
Жилой дом загорелся при обстреле брянского села Политика, 06:59
Прокуратура Приморья выявила незаконную приватизацию детских лагерей Общество, 06:57
«Коммерсантъ» узнал об обсуждении ограничения импорта техники Acer и IBM Бизнес, 06:54
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Северной Корее раскритиковали генсека ООН за осуждение запуска спутника Политика, 06:38
Трамп заявил, что работал с Путиным над отказом от ядерных вооружений Политика, 06:09
Сенаторы США одобрили законопроект о потолке госдолга Политика, 06:08
Эксперт Минздрава объяснил рост заболеваемости сифилисом Общество, 06:00
Высокоскоростные поезда в Китае оказались переполнены фекалиями Технологии и медиа, 05:32
Кличко сообщил о падении обломков в двух районах Киева Политика, 05:26
Посольство в ответ США по ДСНВ призвало отказаться от враждебного курса Политика, 05:05
Политика ,  
0 

В Северной Корее раскритиковали генсека ООН за осуждение запуска спутника

МИД Северной Корее раскритиковал генсека ООН за осуждения запуска спутника

Северная Корея выступает с решительной критикой генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который осудил запуск ракеты-носителя с северокорейским разведывательным спутником. Об заявил глава отдела международных организаций МИД страны Чо Чхоль Су.

«Я решительно протестую против публикации генеральным секретарем ООН «заявления», критикующего запуск нашего военного разведывательного спутника», — цитирует представителя ведомства Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Чо Чхоль Су назвал заявление Гутерриша «крайне несправедливым» «актом вмешательства во внутренние дела», который нарушает «естественное суверенное право КНДР как члена ООН». В заявлении подчеркивается, что Северная Корея имеет законное право на освоение космоса, а подобную риторику ООН в Пхеньяне считают «продуктом враждебной по отношению к КНДР политики США и их сторонников».

Северная Корея попыталась запустить свой новый разведывательный спутник «Маллигён-1» 31 мая. Радио «Голос Кореи» со ссылкой на Государственное управление по освоению космоса сообщило, что ракета «Чхоллима-1» с аппаратом упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти сообщили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.

США осудили Северную Корею, отметив, что запуск с использованием технологии баллитических ракет грубо нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами, передает Reuters. Вашингтон призвал ООН обсудить запуск на заседании СБ 2 июня.

Генсек ООН Гутерриш также сказал, что любой запуск Пхеньяна с использованием технологий, применяемых в баллистических ракетах, идет вразрез с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

Читайте на РБК Pro
«Песо — доллар — матрас». Почему инфляция в Аргентине взлетела выше 100%
Джордж Сорос: «Я хочу согнуть арку истории в нужном направлении»
Как Pepsi 60 лет гналась за славой Sprite и что из этого вышло
На маркетплейсах — алый океан. Какую стратегию выбрать, чтобы не утонуть
Теги
Северная Корея спутник ракета-носитель ООН Антониу Гутерриш
Материалы по теме
КНДР запустила ракету в южном направлении
Политика
КНДР назвала сроки запуска спутника для слежки за деятельностью армии США
Политика
Министр обороны Японии приказал сбить ракету КНДР в случае угрозы стране
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter