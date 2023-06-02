В Северной Корее раскритиковали генсека ООН за осуждение запуска спутника

Северная Корея выступает с решительной критикой генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который осудил запуск ракеты-носителя с северокорейским разведывательным спутником. Об заявил глава отдела международных организаций МИД страны Чо Чхоль Су.

«Я решительно протестую против публикации генеральным секретарем ООН «заявления», критикующего запуск нашего военного разведывательного спутника», — цитирует представителя ведомства Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Чо Чхоль Су назвал заявление Гутерриша «крайне несправедливым» «актом вмешательства во внутренние дела», который нарушает «естественное суверенное право КНДР как члена ООН». В заявлении подчеркивается, что Северная Корея имеет законное право на освоение космоса, а подобную риторику ООН в Пхеньяне считают «продуктом враждебной по отношению к КНДР политики США и их сторонников».

Северная Корея попыталась запустить свой новый разведывательный спутник «Маллигён-1» 31 мая. Радио «Голос Кореи» со ссылкой на Государственное управление по освоению космоса сообщило, что ракета «Чхоллима-1» с аппаратом упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти сообщили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.

США осудили Северную Корею, отметив, что запуск с использованием технологии баллитических ракет грубо нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами, передает Reuters. Вашингтон призвал ООН обсудить запуск на заседании СБ 2 июня.

Генсек ООН Гутерриш также сказал, что любой запуск Пхеньяна с использованием технологий, применяемых в баллистических ракетах, идет вразрез с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.