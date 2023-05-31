КНДР сообщила о неудачном запуске ракеты-носителя со спутником на борту

Причиной проблем на этапе запуска второй ступени ракеты-носителя с разведывательным спутником «Маннигён-1» стала ненадежность и нестабильность новой системы двигателя и характеристик топлива. Об этом сообщает национальное агентство космического развития КНДР, передает ЦТАК.

Спутник «Маннигён-1» был запущен при помощи ракеты-носителя «Чхоллима-1». При запуске возникли проблемы из-за чего летательный аппарат упал в Желтое море. Запуск произошел в 06:27 (00:27 мск). Запуск был произведен в южном направлении.

«Причиной инцидента считается недостаточная надежность и стабильность новой системы двигателя, внедренной в транспортную ракету-носитель типа «Чхонрима-1», а также нестабильность характеристик использованного топлива, и что ученые, инженеры и эксперты предпринимают конкретные действия для выяснения конкретной причины», — заявил представитель агентства.

Ранее об исчезновении ракеты с радаров над Желтым море сообщало южнокорейское агентство Yanhop. Южнокорейские военные подтвердили, что ракета-носитель КНДР в результате «ненормального» полета упала в море примерно в 200 километрах к западу от южнокорейского острова Очхондо.

Сегодняшний запуск ракеты КНДР осудили в Белом доме. Как заявил представитель совета национальной безопасности Адам Ходж, запуск является «чудовищным» нарушением резолюции совета безопасности ООН.

Накануне КНДР анонсировала запуск военного спутника-разведчика, нацеленного на слежку за передвижением армии США. При этом по словам заместителя председателя центрального военного комитета Трудовой партии Ли Бён Чхора, запуск произойдет в июне.