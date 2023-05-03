США отправили в Южную Корею атомную подлодку

Атомная подводная лодка класса «Огайо» зайдет в акваторию Южной Кореи. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Представитель Пентагона отказался говорить сроки развертывания подводной лодки и о ее полезной нагрузке.

26–27 апреля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил США, где встретился с американским президентом Джо Байденом. На этой встрече главы обоих государств заключили «Вашингтонскую декларацию», в которой стороны договорились обмениваться информацией о растущих ядерных угрозах, создать новую консультативную группу по ядерным вопросам, среди которых устранение угрозы от КНДР, а также пришвартовывать атомные подводные лодки в Южной Корее.

Президент Юн Сок Ёль позже уточнил, что новое соглашение о ядерном сдерживании между Южной Кореей и США следует понимать как «модернизированную» версию Договора о взаимной обороне союзников 1953 года.