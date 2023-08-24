КНДР заявила о второй неудачной попытке запуска спутника-разведчика

Вторая попытка Северной Кореи запустить разведывательный спутник «Маннигён-1» в космос прошла неудачно, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время запуска спутника произошли проблемы на третьем этапе полета ракеты-носителя «Чхоллима-1» — случилась ошибка в системе аварийной детонации. Государственное управление КНДР по освоению космоса намерено провести третий запуск спутника-разведчика в октябре.

Части ракеты-носителя спутника Северной Кореи после запуска упали в Желтое море, Восточно-Китайское море и Тихий океан, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, передает Reuters.

Предыдущую попытку запустить разведывательный спутник «Маннигён-1» Северная Корея предпринимала 31 мая. Тогда также использовалась ракета-носитель «Чхоллима-1». Запуск закончился неудачей из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Обломки ракеты упали в Желтое море.

США, Япония, Южная Корея и ООН осудили запуск, заявив, что использование технологии баллистических ракет грубо нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами. В Северной Корее в ответ заявили, что имеют законное право на освоение космоса.