branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 102,25 (-0,33) Инвестиции, 23 авг, 17:08 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 94,44 (+0,3) Инвестиции, 23 авг, 17:08
Al Jazeera узнала о найденном телефоне Пригожина на месте крушения джета Политика, 03:31
В Kaspersky рассказали о новой схеме мошенничества в Telegram Технологии и медиа, 03:12
КНДР заявила о второй неудачной попытке запуска спутника-разведчика Политика, 02:44
В Днепре прозвучали взрывы Политика, 02:42
Движение судов по проливу Дарданеллы восстановили в одну сторону Общество, 02:07
Власти Германии одобрили смягчение правил выдачи гражданства Политика, 02:01
От элитных ресторанов до ЧВК: Евгений Пригожин в 15 фотографиях Политика, 01:50 
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Британии сочли непреднамеренной ошибку Сунака при заполнении декларации Политика, 01:39
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 01:25
Макрон заявил о готовности поговорить с Путиным, «когда будет полезно» Политика, 01:16
Мэр Львова предупредил о возможных отключениях света на срок до 2 месяцев Политика, 01:10
Власти обсудили порог вложений для обмена активами с иностранцами Финансы, 01:07
Япония сообщила о пуске ракеты Северной Кореи Политика, 00:34
«Страна.ua» сообщила о взрыве в Киеве Политика, 00:23
Политика ,  
0 

КНДР заявила о второй неудачной попытке запуска спутника-разведчика

ЦТАК: вторая попытка КНДР запустить спутник-разведчик прошла неудачно

Вторая попытка Северной Кореи запустить разведывательный спутник «Маннигён-1» в космос прошла неудачно, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время запуска спутника произошли проблемы на третьем этапе полета ракеты-носителя «Чхоллима-1» — случилась ошибка в системе аварийной детонации. Государственное управление КНДР по освоению космоса намерено провести третий запуск спутника-разведчика в октябре.

Части ракеты-носителя спутника Северной Кореи после запуска упали в Желтое море, Восточно-Китайское море и Тихий океан, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, передает Reuters.

Предыдущую попытку запустить разведывательный спутник «Маннигён-1» Северная Корея предпринимала 31 мая. Тогда также использовалась ракета-носитель «Чхоллима-1». Запуск закончился неудачей из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Обломки ракеты упали в Желтое море.

США, Япония, Южная Корея и ООН осудили запуск, заявив, что использование технологии баллистических ракет грубо нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами. В Северной Корее в ответ заявили, что имеют законное право на освоение космоса.

Теги
Северная Корея КНДР спутник запуск
Материалы по теме
КНДР уведомила Японию о датах запуска своего спутника
Политика
В Северной Корее раскритиковали генсека ООН за осуждение запуска спутника
Политика
КНДР сообщила о неудачном запуске ракеты-носителя со спутником на борту
Политика