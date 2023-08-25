Хуснуллин: у России есть два плана — на случай, если Каховскую ГЭС восстановят, и если нет

Хуснуллин рассказал о плане на случай, если Каховскую ГЭС не восстановят

Вид на Каховскую ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Каховскую ГЭС необходимо восстановить, от нее зависит водоснабжение Крыма, а также Запорожской и Херсонской областей, сообщил на Московском урбанистическом форуме вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

«Для водоснабжения не только Крыма, потому что у нас водоканал, который на Крым идет, он привязан к этому водохранилищу, и водоканалы, которые обеспечивают и Запорожье, и Херсонскую область», — заявил он.

Он отметил, что существует и альтернативный вариант решения проблемы, если Каховскую ГЭС не восстановят. По словам Хуснуллина, обе схемы отрабатываются, стоит задача обеспечить водой все населенные пункты.

Плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона, обрушилась 6 июня. Москва назвала разрушение плотины диверсией Киева, украинские власти обвинили в подрыве Россию. Обе стороны объявили эвакуацию из затопленных мест.

В июне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что с затопленных территорий в Новокаховском городском округе, Алешкинском и Голопристанском районах эвакуировали более 6 тыс. человек, в том числе 235 детей.

18 июня Сальдо заявил об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области. 11 августа он исключил возможность восстановления Каховской ГЭС в ближайшее время. По его словам, к восстановлению станции можно будет приступить, когда украинских военных удастся отодвинуть «на безопасное расстояние».