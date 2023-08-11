Сальдо исключил восстановление Каховской ГЭС в ближайшее время

Сальдо: Каховская ГЭС не будет восстановлена в ближайшее время

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС), где в начале июня обвалилась дамба, не будет восстановлена в ближайшее время. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

«Разрушенная Каховская ГЭС не функционирует, и, понятно, в ближайшее время она не восстановится», — сказал он. В июле врио главы региона обещал, что Каховскую ГЭС восстановят, так как она играет важную роль в водоснабжении и орошении сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма.

К восстановлению станции можно будет приступить, когда украинских военных удастся отодвинуть «на безопасное расстояние», пояснял Сальдо.

Расположенная на Днепре плотина Каховской ГЭС рухнула 6 июня. В результате оказались затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки (левый берег Днепра контролируют российские военные, а правый — украинские силы). Местные власти объявили эвакуацию населения. В результате прорыва дамбы, согласно последним данным российской стороны, погибли 57 человек.

Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга. Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «варварской акцией» украинских властей, которые делают «опасную ставку на эскалацию боевых действий» и с подачи западных кураторов «совершают военные преступления».

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обвинил в подрыве плотины Россию и назвал произошедшее терактом. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков отверг эти обвинения и назвал произошедшее «преднамеренной диверсией» украинской стороны.