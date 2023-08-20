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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Почти 17 тыс. человек получили выплаты после разрушения Каховской ГЭС

Почти 17 тыс. человек получили выплату в 10 тыс. руб. после разрушения Каховской ГЭС
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Разрушение Каховской ГЭС

Выплату в 10 тыс. руб. получили 16926 жителей Херсонской области, пострадавших в результате затопления из-за разрушения Каховской ГЭС в начале июня. Об этом сообщило региональное министерство труда и соцполитики в своем телеграм-канале.

«В результате затопления прибрежной зоны Днепра многие жители оказались без крова. Многие из них потеряли свои дома и были вынуждены эвакуироваться в ПВРы [пункты временного размещения]. Однако, благодаря поддержке Министерства труда и социальной политики, пострадавшие продолжают получать необходимую помощь», — заявили в министерстве.

Заявления на выплаты от пострадавших власти продолжают принимать, независимо от их прописки. Министерство труда также по-прежнему передает гуманитарную помощь гражданам, эвакуированным в ПВРы.

Расположенная на Днепре плотина Каховской ГЭС рухнула 6 июня. В результате оказались затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки (левый берег Днепра контролируют российские военные, а правый — украинские силы). Местные власти объявили эвакуацию населения. В результате прорыва дамбы, согласно последним данным российской стороны, погибли 57 человек.

Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в подрыве плотины Россию и назвал произошедшее терактом. Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «варварской акцией» украинских властей, которые делают «опасную ставку на эскалацию боевых действий» и с подачи западных кураторов «совершают военные преступления».

Теги
Херсонская область Каховская ГЭС выплаты
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