Почти 17 тыс. человек получили выплаты после разрушения Каховской ГЭС
Выплату в 10 тыс. руб. получили 16926 жителей Херсонской области, пострадавших в результате затопления из-за разрушения Каховской ГЭС в начале июня. Об этом сообщило региональное министерство труда и соцполитики в своем телеграм-канале.
«В результате затопления прибрежной зоны Днепра многие жители оказались без крова. Многие из них потеряли свои дома и были вынуждены эвакуироваться в ПВРы [пункты временного размещения]. Однако, благодаря поддержке Министерства труда и социальной политики, пострадавшие продолжают получать необходимую помощь», — заявили в министерстве.
Заявления на выплаты от пострадавших власти продолжают принимать, независимо от их прописки. Министерство труда также по-прежнему передает гуманитарную помощь гражданам, эвакуированным в ПВРы.
Расположенная на Днепре плотина Каховской ГЭС рухнула 6 июня. В результате оказались затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки (левый берег Днепра контролируют российские военные, а правый — украинские силы). Местные власти объявили эвакуацию населения. В результате прорыва дамбы, согласно последним данным российской стороны, погибли 57 человек.
Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в подрыве плотины Россию и назвал произошедшее терактом. Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «варварской акцией» украинских властей, которые делают «опасную ставку на эскалацию боевых действий» и с подачи западных кураторов «совершают военные преступления».