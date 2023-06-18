Сальдо заявил об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области

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Активная фаза наводнения в Херсонской области, начавшегося после разрушения плотины Каховской ГЭС, прошла, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«За минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился — более чем на 4 м. К 19 июня ожидается полная сработка водохранилища», — сообщил он. По словам губернатора, от воды освободились 36% из 23 тыс. подтопленных домов. Сальдо отметил, что в Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах «вода сошла полностью», в городе Голая Пристань подтопление составляет 5 см.

«На сегодня можно с осторожным оптимизмом сказать: хотя работы впереди еще очень много, мы справляемся с последствиями катастрофического наводнения», — написал Сальдо.

Губернатор сообщил, что с подтопленных территорий вывезены почти 8 тыс. человек, в том числе 581 ребенок и 280 маломобильных граждан. 2 тыс. эвакуированных размещены в пунктах временного размещения. В лечебные учреждения госпитализированы 107 человек.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр и затоплению населенных пунктов по обе стороны реки (правый контролирует Украина, левый — Россия).

Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга. Путин называл разрушение плотины «варварской акцией» украинских властей. Украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, возложил ответственность за произошедшее на Россию, однако позже заявил, что у Киева сейчас нет доказательств, поскольку Каховская ГЭС находится под контролем российских войск.