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Трамп назвал время своего ареста в Атланте

Трампа арестуют в Атланте в 2:30 по московскому времени
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Scott Morgan / Reuters)

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что его арестуют в 19:30 по местному времени (02:30 мск 25 августа).

«Мне надо собираться в Атланту, штат Джорджия, где убийства и насильственные преступления достигли невиданных ранее уровней, чтобы меня арестовали из-за радикально левого, жалкого окружного прокурора Фэнни Уиллис, за совершенно нормальный телефонный звонок, а также за то, что у меня хватило смелости выступить против фальсификации итогов выборов!», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Власти Джорджии обвиняют Трампа во вмешательстве в президентские выборы в штате в 2020 году. Трамп отрицал свой проигрыш действующему президенту страны Джо Байдену и требовал отменить результаты голосования в этом штате. В частности, один из пунктов обвинения — телефонный звонок в январе 2021 года, во время которого Трамп предлагал госсекретарю-республиканцу Джорджии Брэду Раффенспергеру помочь «найти 11 780 голосов».



О том, что Трамп может сдаться под арест в Фултонскую тюрьму 24 или 25 августа, CNN сообщал со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.

Телеканал со ссылкой на судебные документы сообщал, что адвокаты экс-президента встретились с представителями офиса окружного прокурора Фултона. После этих переговоров, по информации CNN, экс-президент согласился на освобождение под залог в размере $200 тыс. и другие условия.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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