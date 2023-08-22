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Трамп допустил, что прокуратура Джорджии опасается его бегства в Россию

Экс-президент США Дональд Трамп: прокурор штата Джорджия боится, что я сбегу в Россию
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Выборы президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

45-й президент США Дональд Трамп объяснил требование залога, которое выдвинула прокурор округа Фултон в Атланте Фэни Уиллис, ее опасениями, что он сбежит от следствия и суда в Россию. Такое мнение Трамп высказал в своей соцсети Truth Social.

«Провальный окружной прокурор округа Фултон (Атланта) Фэни Уиллис настояла на залоге для меня в $200 тыс. Я предполагаю, она посчитала, что я сбегу, что я улечу далеко-далеко, возможно, в Россию, Россию, Россию, где буду делить золотой люкс с Владимиром, и больше меня никто не увидит и не услышит», — написал Трамп.

Власти Джорджии обвиняют Трампа во вмешательстве в президентские выборы в штате в 2020 году. Трамп отрицал свой проигрыш действующему президенту страны Джо Байдену и требовал отменить результаты голосования в этом штате.

О том, что Трамп может сдаться под арест в Фултонскую тюрьму 24 или 25 августа, CNN сообщал со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Накануне телеканал сообщил, ссылаясь на судебные документы, что адвокаты экс-президента встретились с представителями офиса окружного прокурора Фултона. После этих переговоров, по информации CNN, экс-президент согласился на освобождение под залог в размере $200 тыс. и другие условия.

Как сообщает The Hill со ссылкой на судебные документы, Трампу запрещено «запугивать» других подозреваемых или свидетелей по делу, а также использовать «косвенные угрозы любого характера», в том числе путем размещения постов в соцсетях.

После победы Трампа на президентских выборах в 2016 году его политические противники из Демократической партии выдвинули против него обвинение в сговоре с Кремлем. Эту версию активно поддерживали главные мейнстримные СМИ Соединенных Штатов. Для расследования обвинений был назначен спецпрокурор. Однако ему так и не удалось найти никаких свидетельств связи Трампа с Кремлем.

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Дональд Трамп США арест вмешательство в выборы Джорджия
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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