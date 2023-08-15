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Суд в Джорджии по ошибке опубликовал текст с обвинениями против Трампа

Reuters: суд в Джорджии по ошибке опубликовал документ с обвинениями против Трампа
Текст обвинительного заключения против Трампа провисел на сайте суда около получаса, сообщает Reuters, после чего был удален. В окружной прокуратуре заявили, что обвинения против экс-президента США пока не выдвинуты
Опубликованный, а затем удаленный с сайта суда&nbsp;документ с обвинениями против Трампа
Опубликованный, а затем удаленный с сайта суда документ с обвинениями против Трампа (Фото: Julio Cesar Chaves / Reuters )

На сайте суда округа Фултон (штат Джорджия, США) в понедельник днем был ошибочно опубликован текст обвинительного заключения против бывшего президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

По данным агентства, документ под названием «Трамп» был датирован 14 августа, а дело экс-президента о сговоре с целью подлога, подачу ложных документов, рэкет, а также в склонении должностного лица к нарушению присяги, названо «открытым». Как отмечает Reuters, документ провисел на сайте около получаса, после чего был удален.

В пресс-службе окружной прокуратуры округа Фултон уточнили агентству, что против Трампа пока не было выдвинуто никаких обвинений. Суд назвал распространенный в интернете документ «фиктивным», отметив, что в понедельник не было опубликовано никаких документов.

В то же время Reuters показал скрин обвинительного заключения, опубликованного ранее на сайте суда. Адвокаты Трампа также заявили, что этот эпизод был «не простой административной ошибкой». «Это свидетельствует о широко распространенных и вопиющих нарушениях конституции, которые преследовали это дело с самого начала», — приводит Reuters заявление защиты экс-президента.

1 августа спецпрокурор Джек Смит предъявил Трампу обвинения в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года. Ему вменяют в вину сговор с целью нарушения прав граждан, сговор с целью обмана правительства, воспрепятствование официальным процедурам и сговор с этой целью. Это третье из обвинений, выдвинутых против Трампа, свою вину он отрицает, а его команда назвала новое дело попыткой вмешательства в ход выборов 2024 года. Трамп попросил судить его после выборов. О намерении баллотироваться он объявил в ноябре прошлого года. 3 августа экс-президент предстал перед судом в Вашингтоне, заключать под стражу его не стали, отпустив с рядом условий, в том числе запретив говорить со свидетелями.

Первое дело против бывшего американского лидера связано с фальсификацией отчетности о выплате $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание, другое — с хранением секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго. Трамп заявлял, что ему грозит 561 год тюрьмы.

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