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Суд над Трампом ,  
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CNN узнал, когда Трамп может сдаться в тюрьму для ареста

CNN: Трамп может сдаться в тюрьму Фултона для ареста 24 или 25 августа
Сюжет
Суд над Трампом
Ранее Трампу предъявили уже четвертое обвинение — на этот раз в попытке отменить результаты выборов в Джорджии. Он назвал его необоснованным. Трампу нужно сдаться в тюрьму в этом штате. Возможно, что он освободится под залог.
Тюрьма округа Фултон, штат Джорджия
Тюрьма округа Фултон, штат Джорджия (Фото: Dustin Chambers / Reuters)

Бывший президент США и кандидат на эту должность на выборах в будущем году Дональд Трамп может сдаться в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия 24 или 25 августа, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.

15 августа Трампу в четвертый раз в этом году предъявили обвинения — в попытке отменить его поражение на президентских выборах 2020 года в этом штате. Кроме экс-президента, по делу проходят 18 человек. Их подозревают в сговоре с целью изменить итоги выборов. Также подсудимым предъявили обвинения в рэкете, ложных заявлениях, склонении государственных должностных лиц к нарушению присяги, подделке документов, оказании влияния на свидетелей, краже компьютеров и лжесвидетельстве.

В местной полиции заявили, что все обвиняемые будут помещены в тюрьму Фултона под арест, они могут сдаться добровольно в любое время, так как «тюрьма работает круглосуточно». Крайний срок для них, чтобы явиться, — полдень 25 августа. В полиции отметили, что со всеми обвиняемыми, в том числе и с Трампом, будут обращаться, как с любым другим задержанным, в том числе будут сделаны их фотографии.

CNN отмечает, что Трамп необязательно может оказаться в тюрьме. Один из вариантов для него — договориться с окружной прокуратурой об освобождении под залог. По данным телеканала, юристы экс-президента уже связались с властями по этому вопросу и переговоры продолжатся на следующей неделе.

Также телеканал указывает, что тюрьма в округе Фултон считается имеющей тяжелые условия содержания заключенных.

По данным The New York Times, в среду, 23 августа, Трамп собирается дать интервью бывшему журналисту Fox News Такеру Карлсону, при этом пропустив первичные дебаты Республиканской партии, от которой он выдвигается.

Помимо уже названного обвинения Трампа подозревают в:

  • сговоре, который в итоге привел к штурму Капитолия в январе 2021 года;
  • хранении в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов;
  • подлоге финансовой документации (компании Трампа платили другим людям за молчание о подробностях его личной жизни, например, одну из выплат получила порнозвезда Сторми Дэниелс — в документах это было отражено как расход на оплату юридических услуг).
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Трамп 18 августа заявил Fox Business, что все четыре обвинения против него «очень похожи в том смысле, что для них нет никакой основы».

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Дональд Трамп обвинения Джорджия
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