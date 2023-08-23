Калужский губернатор сообщил о двух сбитых беспилотниках

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Кировском районе Калужской области сбили два дрона, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.

«Сегодня днем на территории Кировского района, вблизи п. Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА», — рассказал Шапша. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ночью беспилотники также пытались атаковать Москву. Два дрона сбили в Можайском районе и Химках, а еще один попал в башню в «Москва-Сити». Никто не пострадал, в здании и пятиэтажках неподалеку выбило стекла. В Химках обрушился угол частного дома, были повреждены другие частные дома, магазин и ангар.

Утром 23 августа в Белгородской области на территории санатория в селе Лавы с дрона сбросили бомбу, в результате погибли трое мужчин. Позднее Минобороны рассказало о еще одном сбитом беспилотнике над областью: тогда никто не пострадал, разрушений не было.