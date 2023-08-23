Гладков: три человека погибли на территории санатория в Валуйском округе из-за атаки дрона

Три человека погибли в Белгородской области при атаке дронами санатория

Санаторий в селе Лавы за утро дважды подвергся атаке дронов, в результате второй погибли трое мужчин

Трое мирных жителей погибли в результате обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он заявил, что Вооруженные силы Украины сбросили с дрона бомбу, когда на улице были люди. Двое мужчин скончались на месте, еще одного не смогли спасти врачи.

Ранее утром Гладков уже сообщал об обстреле этого санатория. Тогда, по его словам, с дрона сбросили две гранаты. В результате оказался поврежден фасад и выбило четыре окна.

Валуйский округ подвергается обстрелам с выходных. 21 августа в селе Бутырки с беспилотника сбросили «один осколочный гранатометный выстрел», никто не пострадал. Днем ранее в селе Логачевка были сброшены пять гранат, пострадавших также не было.

Кроме того, дронами пытались атаковать Белгородский район и областной центр. 20 августа на подлете к Белгороду сбили три воздушные цели.