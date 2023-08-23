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На чердаке дома в Иркутске нашли гранату времен Первой мировой войны

Росгвардия: на чердаке дома в Иркутске нашли гранату времен Первой мировой войны

Фото:Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации Фото:Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации Фото:Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Сотрудники Росгвардии нашли на чердаке дома в Иркутске гранату 1914 года выпуска, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Гранату обнаружили при проведении ремонтных работ на крыше дома на улице Байкальской, после чего сообщили об этом Росгвардии.

«На место незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН «Удар» управления Росгвардии по Иркутской области. Специалисты осмотрели предмет и установили, что им является ручная граната Рдултовского образца 1914 года выпуска со следами коррозии», — говорится в сообщении.

Позже сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОНа вывезли предмет на полигон, где уничтожили его накладным зарядом.

В конце июля на турецком курорте Шиле местный житель обнаружил на пляже 28 артиллерийских снарядов. Он сообщил об этом властям, после чего полиция попросила людей покинуть места отдыха, а пляжи закрыли для посещения.

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Теги
Иркутск граната Первая мировая война Росгвардия
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