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В Гатчине завели дело после нападения со страйкбольной гранатой на фурри

В Гатчине завели дело из-за броска страйкбольной гранаты в поклонников фурри

В Гатчине неизвестный бросил страйкбольную гранату в группу людей и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета, сообщается в телеграм-канале управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Это произошло 19 августа на территории Приоратского парка у озера. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 22-летнего уроженца Омска. У него изъяли пневматический пистолет и три фрагмента страйкбольной гранаты. Два человека пострадали и обратились за медицинской помощью.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет. Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК.

Пострадавшими оказались представители субкультуры фурри — поклонники и фанаты искусства, связанного с антропоморфными животными, которые устроили в парке пикник, пишет «Фонтанка». Как рассказали изданию организаторы мероприятия, к ним подошел человек в балаклаве и сказал им уйти, затем кинул в группу людей страйкбольную гранату, а когда за ним побежали, стал стрелять из пневматического пистолета. В итоге организаторы фурри-пикника задержали нападавшего.

Теги
Ленинградская область Гатчина граната МВД стрельба
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