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В аэропорту Владивостока у пассажира изъяли гранату

Пассажир рейса Владивосток — Петропавловск попытался пронести на борт самолета гранату

В аэропорту Владивостока у пассажира изъяли боевую гранату Ф1, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, взрыватель и граната в багаже пассажира лежали по отдельности. Сам он заявил, что не знает, как предметы оказались в его багаже. Аэропорт эвакуировать не стали.

«РИА Новости» со ссылкой на источник пишет, что пассажира с гранатой задержали на входе в аэропорт при досмотре. Проводится проверка, гранату отправили на исследование, а пассажира «передали военным».

3 августа мужчина бросил предмет, похожий на гранату, в салон машины около бизнес-центра «Москва-Сити», сообщала пресс-служба МВД. По данным Baza, произошел взрыв, в результате которого в автомобиле выбило стекла.

Мужчину задержали. Как рассказали в МВД, он потребовал от водителя, с которым у него возник конфликт, «отвезти его туда, куда он укажет», угрожая «предметом, похожим на пистолет». Когда тот отказался, мужчина кинул в салон машины, предположительно, страйкбольную гранату. Никто не пострадал.

Теги
Владивосток аэропорты багаж граната
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