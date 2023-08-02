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Угрожавший взорвать себя гранатой в Уфе военнослужащий сдался

Угрожавший взорвать себя гранатой военный сдался после разговора с главой Башкортостана
После разговора с главой Башкортостана мужчина, угрожавший взорвать себя гранатой на трассе в Уфе, сдался. Ранее он требовал переговоров с руководителем республики
Фото: Сандурская Софья / Агентство «Москва»
Фото: Сандурская Софья / Агентство «Москва»

После разговора с губернатором Башкортостана Радием Хабировым военный, угрожавший взорвать себя гранатой, сдался. Об этом сообщает «РБК Башкортостан».

Взрывное устройство передали сотрудникам Росгвардии. В результате происшествия пострадавших нет, заявили в службе.

Угрожавший взорвать себя гранатой в Уфе военнослужащий сдался
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Мужчина ранее требовал переговоров с руководителем республики. В пресс-службе главы региона подтвердили, что Хабиров выехал на место, где находился военнослужащий.

«Есть проблема 500-х (дезертиров. — прим. ред.), но каждый может оступиться. Не нам их судить. Там тяжело, он оступился и нарушил закон — самовольно оставил часть. По-человечески его, конечно, жалко», — сказал Хабиров (цитата по UFA1.RU). Он рассказал, что поручился помочь мужчине.

Как ранее сообщало издание, мужчина вышел на Нагаевское шоссе, достал предмет, похожий на гранату, и стал угрожать ее взорвать. Движение перекрыли, на место приехали силовики, саперы и скорая помощь.

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По данным Baza, мужчине 39 лет, он военнослужащий-доброволец. Против него возбуждено дело о самовольном оставлении части. Максимальное наказание по ст. 337 УК — лишение свободы до десяти лет.

Телеграм-канал писал, что его везли на судебно-следственную экспертизу, но мужчина вырвался и стал угрожать гранатой, требуя, чтобы дело закрыли. «Уфа онлайн» писало, что мужчина находится на автозаправке ЛУКОЙЛа.

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Уфа Башкортостан военнослужащий граната
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