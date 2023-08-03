Полиция задержала мужчину, бросившего гранату в машину у Москва-Сити

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Полиция задержала мужчину, бросившего предмет, похожий на гранату, в салон машины около Москва-Сити, сообщает «МВД-Медиа». Пистолет, которым он угрожал водителю, оказался пневматическим.

«В настоящее время он доставляется в территориальное подразделение органа внутренних дел для разбирательства. У него изъят пневматический пистолет. Мотивы действия правонарушителя устанавливаются», — сообщили в полиции.

По данным МВД, задержанный потребовал от водителя, с которым у него возник конфликт, «отвезти его куда он укажет», угрожая «предметом, похожим на пистолет». Когда тот отказался, мужчина кинул в салон машины, предположительно, страйкбольную гранату.

Инцидент произошел в 1-м Красногвардейском проезде Пресненского района. Пострадавших при инциденте не было, в машине выбило стекла.