branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 102,53 (+0,6) Инвестиции, 16:35 Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 93,78 (+0,94) Инвестиции, 16:35
Россия обвинила США в 14 нарушениях воздушного пространства Сирии Политика, 23:06
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 22:44
На Урале задержали мужчин, бросивших девушку в фонтан из-за цвета волос Общество, 22:34
Лидеры Африки попросили ООН помочь с бесплатными удобрениями из России Политика, 22:31
Украина потребовала отстранить россиян от постов в УЕФА Спорт, 22:09
Полиция задержала мужчину, бросившего гранату в машину у Москва-Сити Общество, 22:04
США предложили России гарантии по экспорту продовольствия Политика, 21:41
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 21:40
Малком попрощался с «Зенитом» словами о важности денег и любви к России Спорт, 21:14
Суд оставил без изменений приговор экс-полковнику Захарченко Общество, 21:09
Как продвигаться молодому музыканту через инди-лейбл РБК и ВКонтакте, 20:44
Неизвестный взорвал гранату около Москва-Сити Общество, 20:34
Роналду спас «Ан-Наср» от вылета из Кубка арабских чемпионов Спорт, 20:25
Трамп заявил о своей готовности к аресту Политика, 20:22
Общество ,  
0 

Полиция задержала мужчину, бросившего гранату в машину у Москва-Сити

Полиция задержала мужчину, бросившего страйкбольную гранату в машину у Москва-Сити
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Полиция задержала мужчину, бросившего предмет, похожий на гранату, в салон машины около Москва-Сити, сообщает «МВД-Медиа». Пистолет, которым он угрожал водителю, оказался пневматическим.

«В настоящее время он доставляется в территориальное подразделение органа внутренних дел для разбирательства. У него изъят пневматический пистолет. Мотивы действия правонарушителя устанавливаются», — сообщили в полиции.

По данным МВД, задержанный потребовал от водителя, с которым у него возник конфликт, «отвезти его куда он укажет», угрожая «предметом, похожим на пистолет». Когда тот отказался, мужчина кинул в салон машины, предположительно, страйкбольную гранату.

Инцидент произошел в 1-м Красногвардейском проезде Пресненского района. Пострадавших при инциденте не было, в машине выбило стекла.

Теги
Москва-Сити граната МВД
Материалы по теме
Неизвестный взорвал гранату около Москва-Сити
Общество