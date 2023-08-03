Обнаруженные на пляже в Турции снаряды оказались боеприпасами Второй мировой войны

Обнаруженные на пляже в Турции снаряды лежали в море со времен войны

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Обнаруженные на турецком курорте Шиле 28 артиллерийских снарядов оказались боеприпасами, оставшимися со времен Второй мировой войны. Об этом заявил на брифинге представитель Минобороны Турции Албай Зеки, передает издание Memurlar.

Речь идет о минах, обнаруженных в конце июля. Саперы обследовали 4200 квадратных метров подводной территории, где обнаружили 28 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Все боеприпасы уже обезврежены, некоторые из них были уничтожены контролируемым взрывом на месте обнаружения.

Снаряды нашел на пляже Софулар в районе Шиле к северо-востоку от Стамбула местный житель. Он сообщил об этом властям, после чего полиция попросила людей покинуть места отдыха, а пляжи закрыли для посещения. Работы по ликвидации боеприпасов завершились 2 августа.