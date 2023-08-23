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Движение поездов по БАМу возобновили после размытия путей наводнением

В РЖД сообщили о возобновлении движения поездов по БАМу после размытия путей в Бурятии
Фото: Федеральная пассажирская компания
Фото: Федеральная пассажирская компания

Сквозное движение поездов по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) открыто после размытия части железнодорожных путей из-за затопления в Бурятии, сообщается в телеграм-канале РЖД.

«В 8:20 мск после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск — Холодная. Также в полном объеме открыто движение грузовых поездов», — говорится в сообщении.

Железнодорожники уложили 1,8 тыс. м нового пути, восстановили 21 опору и 1,2 тыс. м контактной сети, а также системы сигнализации и связи, уточнили в компании.

Движение поездов на Байкало-Амурской магистрали в Северо-Байкальском районе Бурятии временно приостановили 20 августа из-за размытия путей. Участок железной дороги размыло из-за выхода из берегов реки Холодная после прорыва дамбы. После этого в Бурятии объявили режим ЧС.

В результате затопления было размыто железнодорожное полотно на 1102-м км перегона Холодная — Нижнеангарск, всего было повреждено около 1 км пути и десять опор контактной сети. Власти оценивали ущерб от простоя грузов в миллиарды рублей.

На ремонт планировали потратить около недели, однако уже 22 августа в РЖД сообщили о восстановлении всего поврежденного участка Байкало-Амурской магистрали.

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Теги
БАМ Бурятия Движение поездов затопление РЖД
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