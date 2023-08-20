Власти Бурятии предложили поменять закон о Байкале из-за размытия на БАМе

Губернатор Цыденов счел ЧС в Бурятии аргументом в пользу поправок в закон о Байкале

Поправки, которые позволят вырубку лесов в районе Байкала для строительства дорог, очистных сооружений и другой инфраструктуры, прошли первое чтение в июле. Против них выступали экологи и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов

Байкал (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Актуальность поправок в закон о Байкале резко выросла после размытия участка железной дороги на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которое произошло при обрушении дамбы на фоне сильных дождей, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании с депутатами Госдумы, в том числе главой думского комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным.

«Вопросы, которые были предусмотрены в первом чтении закона, предусматривающие возможность строительства в сфере защитных и гидротехнических сооружений, — вот пример, когда нерешенность вопроса приводит к тому, что последствия имеют колоссальный масштаб, если честно», — сказал губернатор (цитата по ТАСС).

Речь идет о законе «Об охране озера Байкал». В июле Госдума приняла в первом чтении проект поправок к нему. Они в случае окончательного утверждения должны позволить до 2030 года провести у озера вырубку деревьев для конкретных целей, в том числе для создания противопожарных разрывов, строительства очистных и гидротехнических сооружений и дорог.

Цыденов пояснял, что поправки также позволят обеспечить восстановление сгоревших лесов и «социальную справедливость» для людей, проживающих в зоне байкальской природной территории. Нуждами местных жителей поправки объясняли и в Госдуме.

Губернатор упоминал проблему «дикого туризма», альтернативу которому власти не могут создать при текущих законодательных нормах. «У нас нет организованных мест приема туристов, нет правильной инфраструктуры для туризма, очистных сооружений, мест сбора и сортировки отходов, обустроенных маршрутов», — заявлял Цыденов.

Против поправок в закон о Байкале выступал депутат Госдумы, первый зампред комитета по экологии Вячеслав Фетисов. Он говорил, что любое вмешательство в биосистему Байкала «может нанести непоправимый ущерб», и предлагал переселять местных жителей, которые испытывают неудобства из-за проживания на Байкальской природной территории. Фетисов перед первым чтением законопроекта говорил, что будет голосовать против его принятия.

Аналогичное заявление сделали во Всероссийском обществе охраны природы (ВООП, Фетисов его председатель). Там выразили мнение, что предложенные механизмы решения проблем вокруг Байкала «противоречат принципам его охраны» и «нивелируют необходимость наличия самого специального закона». «Позицию ВООП о необходимости отклонения законопроекта с учетом огромных рисков для экосистемы озера Байкал в ходе слушаний поддержали ученые-экологи, признанные специалисты в области изучения Байкала», — указывали в организации.

19 августа на фоне сильных дождей в Северо-Байкальском районе Бурятии обрушилась дамба. Вышла из берегов река Холодная и оказался размыт участок железнодорожных путей БАМа, движение на отрезке между Нижнеангарском и станцией Холодная приостановили, на ремонт, по заявлению главы региона, понадобится около недели. Губернатор оценивал ущерб от простоя грузов в миллиарды рублей. В РЖД указывали, что грузовые составы будут пропускать по обходному маршруту через Транссибирскую магистраль. В Северо-Байкальском районе Бурятии объявлен режим ЧС.