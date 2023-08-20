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Движение поездов на БАМе приостановили из-за размытия путей в Бурятии

Движение поездов на БАМе временно остановили из-за размытия путей в Бурятии
Участок железной дороги размыло из-за выхода из берегов реки Холодная после прорыва дамбы. По словам главы Бурятии Александра Цыденова, ущерб экономике России от приостановки движения на БАМе составит миллиарды рублей

На Байкало-амурской магистрали в Северо-Байкальском районе Бурятии временно остановили движение поездов после размытия железнодорожных путей. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Большие последствия от разрушения дамбы и выхода реки Холодной из берегов в Северо-Байкальском районе. БАМ размыт! Движение поездов остановлено!» — написал глава Бурятии в своем телеграм-канале.

Размыто около 200 м железнодорожного полотна, также повреждено 10 опор контактной сети. В ликвидации последствий разрушения дамбы участвуют 120 человек и 24 единицы техники.

Ориентировочный срок окончания аварийно-восстановительных работ — 26 августа. До этой даты движения поездов на БАМе не будет, пояснил Цыденов. По его словам, ущерб экономике страны от простоя грузов будет исчисляться миллиардами рублей.

«Уровень воды идет на спад, поэтому вскоре восстановим автомобильную дорогу, по которой будем перевозить пассажиров, следующих по БАМу», — объявил Цыденов.

Дамба частично разрушилась 19 августа из-за сильных дождей, сообщала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. В Бурятии ввели режим ЧС, объявил Цыденов.

Населенные пункты республики от выхода реки из берегов пока не пострадали, угрозы жителям нет. В регионе развернули пункты питания и обогрева для людей. Спасатели эвакуировали женщину с обострением аппендицита из отрезанного водой поселка в больницу на лодке.

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Теги
Бурятия Алексей Цыденов БАМ Движение поездов дамба
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