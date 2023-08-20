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В Бурятии ввели режим ЧС из-за разрушения дамбы и размытия участка БАМа

В Бурятии ввели режим ЧС из-за разрушения дамбы и размытия участка БАМа
Фото: МЧС России по Республике Бурятия
Фото: МЧС России по Республике Бурятия

В Северо-Байкальском районе Бурятии с 20 августа введен режим ЧС регионального масштаба после выхода из берегов реки Холодная, разрушения дамбы и размыва участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Цыденов, сообщила пресс-служба правительства республики в телеграм-канале.

«На данный момент проведено заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сформирован оперштаб», — сказано в сообщении.

Синоптики полагают, что в ближайшее время уровень воды снизится, сообщили в правительстве со ссылкой на специалистов Росгидромета. При этом ожидается подъем уровня воды в реке Гоуджекит. Цыденов распорядился осмотреть реку и при необходимости принять превентивные меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций, уточнили в пресс-службе.

Накануне в Северо-Байкальском районе Бурятии из-за сильных дождей обрушилась дамба. Из берегов вышла река Холодная, и водой размыло участок Нижнеангарск — Холодная Байкало-Амурской магистрали. В результате движение поездов на нем было приостановлено, власти и РЖД оценили срок восстановления поврежденных путей в семь дней. Ущерб экономике страны от простоя грузов Цыденов оценил в миллиарды рублей. В РЖД, в свою очередь, уточнили, что грузовые составы будут пропускать по обходному маршруту через Транссибирскую магистраль.

Теги
Бурятия режим ЧС БАМ наводнение
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