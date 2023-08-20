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В РЖД оценили срок восстановления размытых наводнением путей БАМа

РЖД: на восстановление размытых наводнением путей БАМа уйдет до недели
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В РЖД оценили срок восстановления размытых наводнением путей БАМа
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Восстановительные работы на размытом участке Нижнеангарск — Холодная Байкало-Амурской магистрали (БАМ) уже начались, ремонт займет до семи дней, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Российские железные дороги» (РЖД).

Накануне в Северо-Байкальском районе Бурятии из-за сильных дождей частично разрушилась дамба, из берегов вышла река Холодная. В результате повреждения получили около 1 тыс. м железнодорожного полотна и 10 опор контактной сети, подсчитали в РЖД. По магистрали остановили движение поездов.

«Быстро ликвидировать последствия размыва железной дороги мешают сохраняющиеся высокий уровень и скорость течения вышедшей из берегов реки. Предварительный срок восстановления инфраструктуры — до семи суток», — заявили в госкорпорации.

В пресс-службе добавили, что движение пассажирских поездов организовано обходным маршрутом через Транссибирскую магистраль.

«Таким же образом будут пропускаться и грузовые поезда. Но в связи с тем, что Транссибирская магистраль и без того перегружена, РЖД по согласованию с Росжелдором вынуждены ввести ограничения на прием грузов в восточном направлении», — сообщили в компании. Там уточнили, что ограничения не коснутся скоропортящейся продукции и продовольственных товаров.

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РБК обратился за комментариями к представителю Росжелдора.

Позднее в РЖД пояснили, что пассажирские поезда, следующие с востока на запад, будут переформировывать на станции Кичера и направлять в обход по соединительной ветви Тында — Бамовская. Оттуда составы продолжат следование по маршруту через Транссибирскую магистраль. Пассажиров на станцию Кичера доставляют автобусами.

Поезда, следующие с запада на восток, переформировывают на станции Северобайкальск и далее направляют по Транссибирской магистрали через станции Тайшет, Иркутск, Петровский Завод и Чита. Также на станциях Северобайкальск, Иркутск и Красноярск формируют дополнительные пассажирские составы.

Госкорпорация прорабатывает с пассажирами альтернативные варианты проезда, в том числе с использованием других видов транспорта, сообщили в «Российских железных дорогах». Всех пассажиров задержанных поездов обеспечивают водой и горячим питанием, заявили в компании.

Теги
РЖД наводнение БАМ восстановительные работы Бурятия
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