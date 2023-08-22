РЖД сообщили о восстановлении пути на смытом водой участке БАМа

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На всем протяжении поврежденного в Бурятии участка Байкало-Амурской магистрали восстановлены железнодорожный путь и системы сигнализации, сообщила пресс-служба РЖД.

Железнодорожники также восстанавливают разрушенный участок дамбы на реке Холодная, ее насыпь предстоит поднять на два метра выше текущего уровня.

На железной дороге продолжаются работы по «укреплению земляного полотна, выправке вновь уложенного пути, установке и снаряжению опор контактной сети».

Для полного курса аварийно-восстановительных работ потребуется 100 тыс. куб. м скального грунта. Власти Бурятии разрешили добывать для этого породу в карьере Холодное, хотя ранее это было запрещено по экологическому законодательству, уточнили в РЖД.

Дамба у сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Республики Бурятия частично обрушилась после обильных осадков 19 августа 2023 года.

Потоки воды размыли железнодорожное полотно на 1102-м км перегона Холодная — Нижнеангарск, всего было повреждено около 1 км пути и десять опор контактной сети.

В РЖД 20 августа сообщили, что восстановительные работы на размытом участке займут до семи дней.

«Быстро ликвидировать последствия размыва железной дороги мешают сохраняющиеся высокий уровень и скорость течения вышедшей из берегов реки. Предварительный срок восстановления инфраструктуры — до семи суток», — заявили в госкорпорации.



В пресс-службе добавили, что движение пассажирских поездов организовано обходным маршрутом через Транссибирскую магистраль.



«Таким же образом будут пропускаться и грузовые поезда. Но в связи с тем, что Транссибирская магистраль и без того перегружена, РЖД по согласованию с Росжелдором вынуждены ввести ограничения на прием грузов в восточном направлении», — сообщили в компании. Там уточнили, что ограничения не коснутся скоропортящейся продукции и продовольственных товаров.