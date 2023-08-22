branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 102,57 (0) Инвестиции, 15:54 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 94,14 (0) Инвестиции, 15:54
Reuters сообщил о первом газовозе «Газпрома» на Северном морском пути Бизнес, 16:39
Акции ЛУКОЙЛа выросли на 6% на фоне возможного выкупа бумаг у иностранцев Инвестиции, 16:30
Тиньков назвал бредом идею Галицкого об 11 воспитанниках в старте Спорт, 16:29
«Интерфакс» узнал о планах ЛУКОЙЛа выкупить 25% акций у нерезидентов Бизнес, 16:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:22
К ливийскому маршалу Хафтару впервые прибыла делегация Минобороны Политика, 16:20
Верховный суд уточнил нормы продажи подвалов на торгах Недвижимость, 16:18
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
«Сбер» выдал кредит через ЦФА на 100 млн руб. с реальным залогом Крипто, 16:18
Россияне стали вдвое реже хранить деньги в долларах Финансы, 16:11
Хоккеист НХЛ белорусского происхождения получил тюремный срок Спорт, 16:10
Цены на газ в Европе превысили $500 за 1 тыс. кубометров Инвестиции, 16:09
Тимати предложил выкупить обанкротившуюся в России сеть Domino's Pizza Бизнес, 16:09
Военные показали, как потопили катер ВСУ у газодобывающих установок Политика, 16:04
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 16:00
Общество ,  
0 

РЖД сообщили о восстановлении пути на смытом водой участке БАМа

РЖД: железнодорожники восстановили путь на смытом водой участке БАМа

РЖД сообщили о восстановлении пути на смытом водой участке БАМа
Video

На всем протяжении поврежденного в Бурятии участка Байкало-Амурской магистрали восстановлены железнодорожный путь и системы сигнализации, сообщила пресс-служба РЖД.

Железнодорожники также восстанавливают разрушенный участок дамбы на реке Холодная, ее насыпь предстоит поднять на два метра выше текущего уровня.

На железной дороге продолжаются работы по «укреплению земляного полотна, выправке вновь уложенного пути, установке и снаряжению опор контактной сети».

Для полного курса аварийно-восстановительных работ потребуется 100 тыс. куб. м скального грунта. Власти Бурятии разрешили добывать для этого породу в карьере Холодное, хотя ранее это было запрещено по экологическому законодательству, уточнили в РЖД.

Дамба у сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Республики Бурятия частично обрушилась после обильных осадков 19 августа 2023 года.

Читайте на РБК Pro
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Создадут ли скрытые инвесторы новый ипотечный пузырь в США
В каких случаях учредитель ООО может быть привлечен к ответственности
Три года под риском уголовного дела: какие беды сулит параллельный импорт

Потоки воды размыли железнодорожное полотно на 1102-м км перегона Холодная — Нижнеангарск, всего было повреждено около 1 км пути и десять опор контактной сети.

В РЖД 20 августа сообщили, что восстановительные работы на размытом участке займут до семи дней.

«Быстро ликвидировать последствия размыва железной дороги мешают сохраняющиеся высокий уровень и скорость течения вышедшей из берегов реки. Предварительный срок восстановления инфраструктуры — до семи суток», — заявили в госкорпорации.

В пресс-службе добавили, что движение пассажирских поездов организовано обходным маршрутом через Транссибирскую магистраль.

«Таким же образом будут пропускаться и грузовые поезда. Но в связи с тем, что Транссибирская магистраль и без того перегружена, РЖД по согласованию с Росжелдором вынуждены ввести ограничения на прием грузов в восточном направлении», — сообщили в компании. Там уточнили, что ограничения не коснутся скоропортящейся продукции и продовольственных товаров.

Теги
рельсы БАМ Бурятия дамба
Материалы по теме
Власти Бурятии предложили поменять закон о Байкале из-за размытия на БАМе
Политика
В Бурятии ввели режим ЧС из-за разрушения дамбы и размытия участка БАМа
Общество
В РЖД оценили срок восстановления размытых наводнением путей БАМа
Общество