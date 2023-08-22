Минобороны сообщило об отражении 14 атак штурмовых групп ВСУ

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За прошедшие сутки на различных направлениях подразделения Минобороны отразили 14 атак украинских штурмовых групп, сообщает российское военное ведомство в ежедневной сводке.

На купянском направлении войска отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

На запорожском направлении отражены четыре атаки подразделений 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

На донецком направлении удалось отразить три атаки штурмовых групп ВСУ.

На краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ.

Контрнаступление украинских войск, в котором участвует поставленная с Запада техника, началось в июне. В Москве неоднократно заявляли о его провале, в Киеве признавали сложности и медленное продвижение частей.

20 августа издание The Economist со ссылкой на источник в Генштабе Украины сообщило, что Киев получил всего 60 танков Leopard, несмотря на обещания Запада поставить сотни, и испытывает нехватку техники для разминирования.



«У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад», — сказал собеседник издания. Еще один сложный момент для ВСУ — отсутствие воздушного прикрытия, пишет журнал. Источник отмечает, что украинская армия никогда не закрывала глаза на проблему с прорывом линий обороны из-за отсутствия превосходства в воздухе.

Американская разведка считает, что Украина не сможет добиться поставленных задач в ходе своего контрнаступления, сообщала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

В секретном прогнозе разведки утверждается, что ВСУ не удастся достичь Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым. Это обусловлено опытом защиты Россией собственной территории и труднопроходимыми минными полями на линии обороны. Украинским войскам до сих пор не удалось пройти первую линию российской обороны, отметил военный аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли.

«Мрачная оценка <...>, вероятно, побудит Киев и западные столицы указывать пальцем на то, почему контрнаступление, в ходе которого были закуплены западное оружие и военная техника на десятки миллиардов долларов, не достигло своих целей», — говорится в статье.