branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 102,57 (+1,09) Инвестиции, 21 авг, 16:36 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 94,14 (+0,74) Инвестиции, 21 авг, 16:36
ФСБ задержала мужчину за попытку купить секретную военную продукцию Политика, 14:56
Власти Турции предупредили о риске обрушения 600 тыс. домов в Стамбуле Общество, 14:50
Фигурант дела о гибели людей в московском коллекторе скрылся в ОАЭ Общество, 14:46
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 14:45
NASDAQ повторно оставил в силе решение о делистинге акций Ozon Инвестиции, 14:44
Губернатор сообщил об отражении атаки диверсантов в Брянской области Политика, 14:43
WSJ назвала претендента на покупку сети ресторанов Subway Бизнес, 14:42
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Минобороны сообщило об отражении 14 атак штурмовых групп ВСУ Политика, 14:38
К организаторам экскурсии по коллекторам в Москве пришли с обысками Общество, 14:36
Утренняя тренировка: 12 простых и эффективных упражнений на все тело Pro, 14:33 
Следователи оценят действия сотрудников BelkaCar из-за шприца в машине Общество, 14:19
Инвестиции в навыки и человеческий капитал: что такое поисковые фонды Инвестиции, 14:19
СМИ: в Южной Корее у граждан конфискуют криптовалюту за неуплату налогов Крипто, 14:16
Открыты для инноваций: как стартапу найти заказчиков в крупных компаниях Тренды, 14:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об отражении 14 атак штурмовых групп ВСУ

Минобороны: за прошедшие сутки отражено 14 атак штурмовых групп ВСУ на разных направлениях
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

За прошедшие сутки на различных направлениях подразделения Минобороны отразили 14 атак украинских штурмовых групп, сообщает российское военное ведомство в ежедневной сводке.

  • На купянском направлении войска отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.
  • На запорожском направлении отражены четыре атаки подразделений 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
  • На донецком направлении удалось отразить три атаки штурмовых групп ВСУ.
  • На краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ.

Контрнаступление украинских войск, в котором участвует поставленная с Запада техника, началось в июне. В Москве неоднократно заявляли о его провале, в Киеве признавали сложности и медленное продвижение частей.

20 августа издание The Economist со ссылкой на источник в Генштабе Украины сообщило, что Киев получил всего 60 танков Leopard, несмотря на обещания Запада поставить сотни, и испытывает нехватку техники для разминирования.

«У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад», — сказал собеседник издания. Еще один сложный момент для ВСУ — отсутствие воздушного прикрытия, пишет журнал. Источник отмечает, что украинская армия никогда не закрывала глаза на проблему с прорывом линий обороны из-за отсутствия превосходства в воздухе.

Американская разведка считает, что Украина не сможет добиться поставленных задач в ходе своего контрнаступления, сообщала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

В секретном прогнозе разведки утверждается, что ВСУ не удастся достичь Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым. Это обусловлено опытом защиты Россией собственной территории и труднопроходимыми минными полями на линии обороны. Украинским войскам до сих пор не удалось пройти первую линию российской обороны, отметил военный аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли.

Читайте на РБК Pro
350 тыс. рублей в месяц за жизнь без ссор: зачем в компании нужен HRBP
Пить алкоголь чаще раза в неделю — уже зависимость. Что может помочь
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
Как превращать негативные отзывы в позитивные: 5 советов

«Мрачная оценка <...>, вероятно, побудит Киев и западные столицы указывать пальцем на то, почему контрнаступление, в ходе которого были закуплены западное оружие и военная техника на десятки миллиардов долларов, не достигло своих целей», — говорится в статье.

Теги
Минобороны спецоперация контрнаступление
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении катера ВСУ близ острова Змеиный
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении катера ВСУ у газодобывающих установок
Политика
Минобороны сообщило об отражении шести атак ВСУ группировкой «Запад»
Политика