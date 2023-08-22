Администрация США не считает, что украинский конфликт зашел в тупик

В Белом доме не согласились, что конфликт на Украине зашел в тупик

Фото: Вячеслав Мадиевский / Global Look Press

В Вашингтоне не считают, что военные действия на Украине зашли в тупик, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает The Hill.

Салливана спросили, считают ли в США, что ситуация на Украине зашла в тупик, как об этом говорят многие эксперты. «Мой ответ на ваш вопрос — нет, мы не считаем, что конфликт зашел в тупик», — заявил он.

Советник президента признал, что контрнаступление Киева идет медленнее, чем в сентябре прошлого года. Он объяснил это «методичным» и «систематическим» отвоевыванием территорий.

Политик опроверг разочарование правительства США в военной стратегии Украины и призвал подходить к вопросу «с определенной степенью смирения».

Контрнаступление украинских военных началось в июне. С тех пор Минобороны России регулярно сообщает об успешном отражении атак и больших потерях украинской стороны.

В первые недели контрнаступления ВСУ понесли существенные потери в личном составе и технике, в том числе в оружии, поставляемом Западом. В первую очередь речь идет о немецких танках Leopard 2 и американских БМП Bradley, заявляли российские власти.

Западные страны и Киев признавали, что контрнаступление идет медленно. Украинские власти среди причин назвали нехватку вооружений. Президент страны Владимир Зеленский объяснял медленное наступление сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России.

Американская разведка 18 августа предположила, что Украина не сможет добиться поставленных задач в ходе своего контрнаступления, сообщали источники газеты The Washington Post.