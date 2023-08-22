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Минобороны сообщило об отражении шести атак ВСУ группировкой «Запад»

Минобороны: военные группировки «Запад» отбили шесть атак ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Военнослужащие российской группировки войск «Запад» отбили шесть атак Вооруженных сил Украины и уничтожили более 40 украинских военных за сутки, передает «РИА Новости» со ссылкой на офицера пресс-центра группировки Ярослава Якимкина.

Штурмовые подразделения группировки продолжили наступление в районе села Ольшана. «Противник предпринял шесть контратак <...> в районе населенных пунктов Петропавловка и Новоселовское. Упреждающим огнем артиллерии все атаки были отражены, потери противника составили более 40 военнослужащих», — сказал Якимкин.

Село Ольшана находится на купянском направлении, между ним и селом Петропавловка порядка 7 км. Село Новоселовское Купянского района расположено в 43 км к северо-западу от Ольшаны и на таком же расстоянии к северу от Купянска.

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Минобороны Украина ВСУ
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