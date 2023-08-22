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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Минобороны заявило о четырех сбитых дронах в Подмосковье и на Брянщине

Минобороны: ПВО сбила четыре дрона в Брянской области и Подмосковье
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Два дрона подавили комплексы РЭБ в Брянской области, еще два сбила ПВО в Подмосковье. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, беспилотники упали под Красногорском и в районе поселка Часцы
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Система ПВО сбила четыре украинских дрона — по два в Брянской области и Подмосковье, сообщило в телеграм-канале российское Минобороны.

«Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — РБК), потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области», — сказано в сообщении ведомства.

Пострадавших, по предварительным данным, нет, добавили в министерстве.

О том, что средства ПВО сбили два ударных беспилотника в московском регионе, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Один из них упал в окрестностях Красногорска, другой — в районе поселка Часцы Одинцовского городского округа. ТАСС сообщал со ссылкой на экстренные службы, что взрывом в Красногорске выбило стекла на нескольких этажах в одном из многоэтажных жилых домов. Также, по данным агентства, было повреждено несколько припаркованных у дома машин.

Mash утверждал, что речь идет о многоэтажке на Красногорском бульваре. Телеграм-канал «112» писал, что дрон упал в Павшинской пойме. По информации SHOT, взрыв произошел в районе здания правительства Московской области. Оно находится через реку от Павшинской поймы и Красногорского бульвара.

Примерно в 5 км к юго-западу от Часцов, близ которых был сбит второй дрон, расположен главный храм Минобороны России.

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Все московские аэропорты ограничили вылеты и прием прилетающих рейсов, писал ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Домодедово и Шереметьево уже начали принимать самолеты. Внуково перенаправил часть прибывающих рейсов в Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Нижний Новгород. Рейсы с вылетом раньше 5:00, согласно данным с табло, задерживаются.

Москва и область подвергались атакам дронов более десяти раз с начала спецоперации. Так, в ночь на 21 августа беспилотник подавили средствами РЭБ в Подмосковье. Он упал в Одинцовском районе, в результате никто не пострадал. Позднее еще один дрон сбили над городским округом Истра.

Киев прибегает к атакам гражданских объектов, так как не может добиться успехов в рамках контрнаступления, говорили в Кремле. Атаки дронов на Москву там называли «актами отчаяния» Украины.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минобороны Московская область беспилотники
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