Путин назвал ситуацию на линии соприкосновения стабильной

Ситуация на линии соприкосновения — стабильная, заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

«Сейчас, сами это видите, ситуация на линии соприкосновения стабильная. Больше того, я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, — у меня такое впечатление, что это не их люди вообще, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары, ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе. Но это их дела и их проблемы», — сказал он.

При этом Пасечник в начале встречи сообщил президенту, что обстановка в ЛНР «продолжает оставаться напряженной» из-за того, что «на какой-то части территории республики и в непосредственной близости — линия боевого соприкосновения». По словам врио главы ЛНР, там «идет, в общем-то, полноценная война».

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Западные страны и Киев признали, что оно идет медленно. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял темпы наступления сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. По его словам, он хотел бы начать контрнаступление «намного раньше», но для этого Киеву нужно было западное оружие.

Российская сторона называла его безуспешным. Путин отмечал, что «оно провалилось». Причиной этого министр обороны Сергей Шойгу называл «грамотно построенную оборону, умелую организацию системы огня, профессиональные действия» российской армии.

Британское издание Times со ссылкой на главу лондонской расследовательской фирмы Mayak Intelligence Марка Галеотти сообщало, что медленный темп контрнаступления ВСУ связан с «лучшей формой» российской армии и так называемой «линией Суровикина», которая представляет из себя обширную сеть траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенных для замедления любой атаки.