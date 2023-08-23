Путин ночью встретился c Пасечником и Балицким в Кремле

Пасечник сообщил Путину, что в ЛНР наблюдается напряженность из-за прохождения «линии боевого соприкосновения» по территории республики. Балицкий поблагодарил президента за решению переселить часть жителей области из-за обстрелов

Леонид Пасечник и Владимир Путин (Фото: news_kremlin / Telegram)

Президент Владимир Путин провел ночную встречу с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником, сообщает телеграм-канал «Кремль. Новости». Затем он принял врио главы Запорожской области Евгения Балицкого.

«Обстановка на территории республики, к сожалению, продолжает оставаться напряженной, хотя должен отметить, что она достаточно стабильна без каких-либо резких обострений», — сказал Пасечник главе государства. Он отметил, что напряженность обусловлена тем, что «на какой-то части территории республики и в непосредственной близости — линия боевого соприкосновения, где идет, в общем-то, полноценная война».

Путин сказал Пасечнику, что ВСУ толкают своих солдат «вперед под минные поля, под наши артиллерийские удары». «Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе. Но это их дела и их проблемы», — заключил он.

Президент отметил «скромные доходы людей и рост цен» в ЛНР, но выразил уверенность, что власти ЛНР смогут решить эти проблемы, наравне с восстановлением жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Он также отметил, что команда Пасечника много делает для решения перечисленных проблем. «Я вижу, что, в целом, у вас получается неплохо», — подчеркнул Путин.

Балицкий на встрече поблагодарил главу государства за майское решение начать переселение людей из прифронтовой части области на фоне усиления обстрелов. Также врио главы региона отметил высокий уровень поддержки президента в области. Путин, как и в случае с Пасечником, положительно оценил работу Балицкого, по его словам, местным властям удалось стабилизировать ситуацию в экономике и социальной сфере региона. Глава государства также пообещал поддержать программу развития региона.

Вечером Путин также принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС. Он присоединился к ней по видеосвязи из ситуационного центра Кремля. Саммит объединения проходит в ЮАР, но Путин не смог принять в нем участие из-за выданного в марте ордера на его арест Международным уголовным судом (МУС).

С лидерами всех новых регионов (то есть также с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и Херсонской области Владимиром Сальдо) в последний раз Путин встречался в апреле этого года.