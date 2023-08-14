Минобороны Франции завершило обучение 6 тыс. солдат ВСУ

Париж выполнил план по подготовке солдат ВСУ на 2023 год, обучение прошли 6 тыс. человек

Минобороны Франции завершило обучение 6 тыс. украинских солдат, выполнив план на год. Об этом заявил глава ведомства Себастьян Лекорню, передает Van matin.

«Украинскому контрнаступлению требуется новое поколение солдат, которых необходимо обучать. В августе мы достигли поставленной на год цели по обучению 6 тыс. украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей», — сказал министр.

В середине июля Минобороны Великобритании отчиталось о подготовке 18 тыс. украинских солдат за год. В апреле Лондон заявил, что страна намерена тренировать до 10 тыс. украинских солдат каждые четыре месяца. При этом Британия также занимается подготовкой украинских летчиков.

Россия критикует военную помощь Украине и считает, что таким образом другие страны становятся сторонами конфликта. По мнению Кремля, военная поддержка не поможет Киеву, а напряженность конфликта только возрастает.